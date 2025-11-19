毎週水曜 深夜２４時３０分～放送中ドラマNEXT「推しが上司になりまして フルスロットル」にFANTASTICS全メンバーのスペシャルゲスト出演が決定！

テレ東では10月8日(水)から、ドラマNEXT「推しが上司になりまして フルスロットル」（毎週水曜深夜24時30分～）を放送中です。

2023年10月に放送され「全オタクの夢だ、最⾼」「キュンキュンが⽌まらない」など、⼥性を中⼼に多くの共感を集めたドラマ「推しが上司になりまして」。主演に鈴木愛理、上司となる推しに八木勇征(FANTASTICS)を迎え、原作の「推しが突然上司になるラブコメ」「推しとファンの夢の恋」「キラッキララブコメ」はそのままに、設定も役名も職業も年齢も違う、前作とは異なる世界線の胸キュン不可避のラブコメディーをお届けしています。

SNS上では「愛衣ちゃんのオタク具合が共感できすぎる」「推しが自分の上司だったら…と妄想しながら見るのが楽しい」など、共感や妄想コメントで盛り上がり話題沸騰中の本作は、本日11月19日(水)に第７話(6分押しの深夜24時36分～)を放送いたします。第６話では愛衣(鈴木愛理)と旬(八木勇征)の関係が想像を超える展開を迎え、まさにフルスロットルなクライマックスで幕を閉じました。推しとファン、上司と部下という関係を超えようとする二人の距離は一体どうなるのか!? 物語も後半に差し掛かり、さらに加速する今後の恋模様にぜひご期待ください。

FANTASTICS全メンバーのスペシャルゲスト出演が決定！

この度、氷室／高代旬を演じる八木が所属するダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSのメンバー、世界、佐藤大樹、澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、中島颯太が、＜FANTASTICS＞としてスペシャルゲスト出演することが決定いたしました！テレ東のドラマで全メンバーが一緒に出演するのは初となります。撮影現場では、和気あいあいとした様子で撮影が進み、とあるシーンでは鈴木が見惚れる瞬間も!？出演は12月3日(水)放送の第９話。果たして、どんなシーンで登場するのか、ぜひご期待ください!!

さらに、グループを代表して中島颯太からコメントが届きました！

≪中島颯太（FANTASTICS）コメント≫

FANTASTICSメンバー揃って勇征くんのドラマ現場にお邪魔するのは初めてだったので、みんなワクワクしましたし、全員が大幅に張り切ってしまいました(笑)。勇征くんは逆に、ずっとソワソワしていました(笑)。

撮影現場はとてもあたたかい雰囲気で、勇征くんがたくさんの方に愛され、そして本人も現場を愛していることを強く感じました。ぜひ、全員の表情にも注目してください！貴重な経験をありがとうございました。ぜひ多くの方にドラマをご覧いただけたらうれしいです！

≪11月19日(水)放送 第7話あらすじ（※深夜24時36分放送）≫

愛衣(鈴木愛理)は旬(八木勇征)に告白され、嬉しい反面、自分が本当は旬のオタクであることを隠し続けていることに罪悪感を感じる。そんなある日、同僚の遥(山岸理子)に愛衣が旬のグッズを持っていることに気付かれてしまい…ピンチ到来⁉そして愛衣は仕事終わりに二階堂(濱津隆之)と2人で食事に行くことに。その帰り際、撮影終わりの旬と波留(ミチ)に遭遇するが、2人の距離の近さに複雑な気持ちに。一方旬も、愛衣と二階堂の関係が気になり…。

Ⓒ「推しが上司になりまして フルスロットル」製作委員会

≪番組概要≫

【タイトル】ドラマNEXT「推しが上司になりまして フルスロットル」

【放送日時】毎週水曜深夜24時30分～25時00分 放送中

（第７話は深夜24時36分～25時06分放送）

【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】動画配信サービス「U-NEXT」で毎週水曜夜9時より、各話1週間独占先行配信中

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

【主演】鈴木愛理

【出演】八木勇征(FANTASTICS)

濱津隆之、かなで(3時のヒロイン)、高野洸、見津賢、古田愛理、福澤侑、すがちゃん最高No.1(ぱーてぃーちゃん)、ミチ、ゆうたろう、東雲うみ、末吉9太郎・オーイシマサヨシ、パンツェッタ ジローラモ、ゆりやんレトリィバァ、IKKO／加藤茶

【原案・設定協力】漫画：森永いと、原作：東ゆき『推しが上司になりまして』(DPNブックス)

【脚本】綿種アヤ、阿相クミコ、東ゆき、川村庄子(テレビ東京)

【監督】本田隆一、久万真路、佐藤恵梨子

【音楽】福廣秀一朗

【主題歌】鈴木愛理「一生☆キミ推し」(アップフロントワークス)

【オープニングテーマ】岩田剛典「Reaching for Your Light」(ユニバーサル ミュージック)

【チーフプロデューサー】木下真梨子(テレビ東京)

【プロデューサー】川村庄子(テレビ東京)、小田彩(アクシーズ)

【製作著作】「推しが上司になりまして フルスロットル」製作委員会

【制作】テレビ東京、アクシーズ

【公式HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/oshifullthrottle/

【公式X】＠tx_oshi https://x.com/tx_oshi

【公式Instagram】＠tx.oshi https://www.instagram.com/tx.oshi/

【公式TikTok】＠tx.oshi https://www.tiktok.com/@tx.oshi