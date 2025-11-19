三浦翔平、年内目標“ベンチプレス100キロ”達成 努力の軌跡にファン絶賛「かっこよすぎ」「腕の太さすごい」
俳優の三浦翔平（37）が17日、かねてより掲げていた「年内までに100キロあげる」という筋トレ目標を達成したことを報告。自身のインスタグラムで挑戦の様子を公開し、ファンから称賛の声が相次いでいる。
【動画】「ムキムキ！」“ベンチプレス100キロ”に挑む、三浦翔平の軌跡
動画では、60キロ・70キロ・80キロ・90キロと徐々に重量を上げながら挑む姿や、最後に100キロを押し上げる瞬間を披露。黒のキャップを深くかぶり、真剣な表情でバーを握る姿や、サポートに入るトレーナーとの連携など、ストイックなトレーニング風景が収められていた。
三浦は「先日ですが、『年内までに100キロあげる』を、目標に掲げ、めでたく上がりました!!サポートしてくれたジムの皆さん、小さい筋トレニキ、ありがとうございました 暇なの？とか、何目指してんの？とかdisってくれてサンキューなー！自分が決めた事を、やり遂げる。ただそれだけ。もう無理と思ったところから、人間、気合い入れればなんでもできる!!さて、次は何しよーかな」と喜びをつづり、ジム仲間への感謝を伝えている。
コメント欄には「おめでとーー 有言実行！かっこいい!!」「かっこよすぎ」「腕の太さ すごい」「えーー 100すごい」「鍛えてる三浦くん！ムキムキ！」「フォームもとても綺麗です」「何か目標に向かって頑張っている人はとっても素敵」「ずっとかっこいい しょへさんでいてください」など、祝福と驚きの声が次々と寄せられていた。
