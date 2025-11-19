¡Ø¾¾ÅÄ¹¥²ÖANNX¡ÙÈÖÁÈ³«»Ï¤«¤éÉé¤±¤Ê¤·V10Ã£À®
¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ï19Æü¡¢10·î20Æü¤«¤é26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¼óÅÔ·÷¥é¥¸¥ªÄ°¼èÎ¨Ä´ºº¡Ù¤òÈ¯É½¡£Æü¸þºä46¤Î¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ØÆü¸þºä46¡¦¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX(¥¯¥í¥¹¡Ë¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¿¼0¡§00¡Ë¤¬¡¢ÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÉé¤±¤Ê¤·¤Î10´üÏ¢Â³¼ó°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û°Õ³°¤È¤¹¤°¡ª¡Ø¾¾ÅÄ¹¥²ÖANNX¡Ù½éÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê
¢£Á´¶ÉÃæÆ±»þ´ÖÂÓ¼ó°Ì³ÍÆÀÈÖÁÈ¡Ê¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ¡§12ºÐ¡Á69ºÐ¡¦ÃË½÷¡Ë
¡þ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óMUSIC10/GOLD¡×(Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË¸á¸å10»þ¡Á¸áÁ°0»þ)
¡¦¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óMUSIC10¡×(Ëè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË¸á¸å10»þ¡Á¸áÁ°0»þ)
¡¦¡Ö¿¹»³ÎÉ»Ò¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óMUSIC10¡×(Ëè½µ·îÍË¸á¸å10»þ¡Á¸áÁ°0»þ)
¡¦¡ÖÎëÌÚ°É¼ù¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óMUSIC10¡×(Ëè½µ²ÐÍË¸á¸å10»þ¡Á¸áÁ°0»þ)
¡¦¡Ö´ßÃ«¹á¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óMUSIC10¡×(Âè4¿åÍË¸á¸å10»þ¡Á¸áÁ°0»þ)
¡¦¡ÖÅÏÊÕËþÎ¤Æà¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óMUSIC10¡×(Ëè½µÌÚÍË¸á¸å10»þ¡Á¸áÁ°0»þ)
¡¦¡ÖµÈÅÄÂóÏº¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡×(10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å10»þ¡Á¸áÁ°0»þ)
¡þ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó£Ø(¥¯¥í¥¹)¡×
¡¦¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó£Ø(¥¯¥í¥¹)¡×(Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË ¿¼Ìë0»þ¡Á)
¡¦¡ÖJO1¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó£Ø(¥¯¥í¥¹¡Ë¡×(Ëè½µ¿åÍË ¿¼Ìë0»þ¡Á¿¼Ìë0»þ58Ê¬)
¡¦¡ÖÆü¸þºä46¡¦¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó£Ø(¥¯¥í¥¹¡Ë¡×(Ëè½µÌÚÍË ¿¼Ìë0»þ¡Á¿¼Ìë0»þ58Ê¬)
¡þ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×
¡¦¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË ¿¼Ìë1»þ¡Á¿¼Ìë3»þ¡Ë
¡¦¡ÖÇµÌÚºä46¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡ÊËè½µ¿åÍË¿¼Ìë1»þ¡Á¿¼Ìë3»þ¡Ë
¡¦¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Á¿¼Ìë3»þ¡Ë
¡¦¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¿¼Ìë1»þ¡Á¿¼Ìë3»þ¡Ë
¡¦¡Ö¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Á¿¼Ìë3»þ¡Ë
¡þ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥µ¥¿¥Ç¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×
¡¦¡ÖSixTONES¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥µ¥¿¥Ç¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¸á¸å11»þ30Ê¬¡Á¿¼Ìë1»þ¡Ë
¡þ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×
¡¦¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË¿¼Ìë3»þ¡Á¡Ë
¡¦¡Ö¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×¡ÊËè½µ·îÍË¿¼Ìë3»þ¡Á¿¼Ìë4»þ30Ê¬¡Ë
¡¦¡Ö¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË¿¼Ìë3»þ¡Á¿¼Ìë4»þ30Ê¬¡Ë
¡¦¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×¡ÊËè½µ¿åÍË¿¼Ìë3»þ¡Á¿¼Ìë4»þ30Ê¬¡Ë
¡¦¡Ö¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¿¼Ìë3»þ¡Á¿¼Ìë4»þ30Ê¬¡Ë
¡¦¡Ö»°»ÍÏº¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¿¼Ìë3»þ¡Á¿¼Ìë5»þ¡Ë
¡¦¡Ö¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×¡ÊºÇ½ª½µÅÚÍË¿¼Ìë3»þ¡Á¿¼Ìë5»þ¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û°Õ³°¤È¤¹¤°¡ª¡Ø¾¾ÅÄ¹¥²ÖANNX¡Ù½éÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê
¢£Á´¶ÉÃæÆ±»þ´ÖÂÓ¼ó°Ì³ÍÆÀÈÖÁÈ¡Ê¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ¡§12ºÐ¡Á69ºÐ¡¦ÃË½÷¡Ë
¡þ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óMUSIC10/GOLD¡×(Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË¸á¸å10»þ¡Á¸áÁ°0»þ)
¡¦¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óMUSIC10¡×(Ëè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË¸á¸å10»þ¡Á¸áÁ°0»þ)
¡¦¡Ö¿¹»³ÎÉ»Ò¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óMUSIC10¡×(Ëè½µ·îÍË¸á¸å10»þ¡Á¸áÁ°0»þ)
¡¦¡ÖÎëÌÚ°É¼ù¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óMUSIC10¡×(Ëè½µ²ÐÍË¸á¸å10»þ¡Á¸áÁ°0»þ)
¡¦¡Ö´ßÃ«¹á¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óMUSIC10¡×(Âè4¿åÍË¸á¸å10»þ¡Á¸áÁ°0»þ)
¡¦¡ÖÅÏÊÕËþÎ¤Æà¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óMUSIC10¡×(Ëè½µÌÚÍË¸á¸å10»þ¡Á¸áÁ°0»þ)
¡¦¡ÖµÈÅÄÂóÏº¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡×(10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å10»þ¡Á¸áÁ°0»þ)
¡¦¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó£Ø(¥¯¥í¥¹)¡×(Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË ¿¼Ìë0»þ¡Á)
¡¦¡ÖJO1¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó£Ø(¥¯¥í¥¹¡Ë¡×(Ëè½µ¿åÍË ¿¼Ìë0»þ¡Á¿¼Ìë0»þ58Ê¬)
¡¦¡ÖÆü¸þºä46¡¦¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó£Ø(¥¯¥í¥¹¡Ë¡×(Ëè½µÌÚÍË ¿¼Ìë0»þ¡Á¿¼Ìë0»þ58Ê¬)
¡þ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×
¡¦¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË ¿¼Ìë1»þ¡Á¿¼Ìë3»þ¡Ë
¡¦¡ÖÇµÌÚºä46¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡ÊËè½µ¿åÍË¿¼Ìë1»þ¡Á¿¼Ìë3»þ¡Ë
¡¦¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Á¿¼Ìë3»þ¡Ë
¡¦¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¿¼Ìë1»þ¡Á¿¼Ìë3»þ¡Ë
¡¦¡Ö¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Á¿¼Ìë3»þ¡Ë
¡þ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥µ¥¿¥Ç¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×
¡¦¡ÖSixTONES¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥µ¥¿¥Ç¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¸á¸å11»þ30Ê¬¡Á¿¼Ìë1»þ¡Ë
¡þ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×
¡¦¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË¿¼Ìë3»þ¡Á¡Ë
¡¦¡Ö¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×¡ÊËè½µ·îÍË¿¼Ìë3»þ¡Á¿¼Ìë4»þ30Ê¬¡Ë
¡¦¡Ö¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË¿¼Ìë3»þ¡Á¿¼Ìë4»þ30Ê¬¡Ë
¡¦¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×¡ÊËè½µ¿åÍË¿¼Ìë3»þ¡Á¿¼Ìë4»þ30Ê¬¡Ë
¡¦¡Ö¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¿¼Ìë3»þ¡Á¿¼Ìë4»þ30Ê¬¡Ë
¡¦¡Ö»°»ÍÏº¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¿¼Ìë3»þ¡Á¿¼Ìë5»þ¡Ë
¡¦¡Ö¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×¡ÊºÇ½ª½µÅÚÍË¿¼Ìë3»þ¡Á¿¼Ìë5»þ¡Ë