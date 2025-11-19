◇FIFA U-17ワールドカップ(カタール、3日〜27日)

サッカーFIFA U-17ワールドカップのノックアウトステージが始まり、日本時間19日にはベスト16に駒を進めたチーム同士による戦い8試合が各地で行われました。

グループBを首位通過した日本は、北朝鮮と対戦。前半6分にFWマギージェラニー 蓮選手がヘディングシュートを決め先制しますが、後半22分に北朝鮮に追いつかれます。その後は一進一退の攻防が続き、大会規定により延長戦を行わずPK戦に。北朝鮮は2人目が失敗。日本は5人全員が決めベスト8進出を決めました。

日本と同じ宿舎を利用し、選手同士絆を強めたことが注目されたメキシコは、グループB2位のポルトガルと対戦しましたが、0-5で敗戦。そのポルトガルとベスト8で対戦することになったのは、スイス。アイルランドを3-1で下してベスト8に駒を進めました。

またグループB3位のモロッコは、マリに3-2で勝利。そのモロッコと対戦の可能性があるブラジル対フランスのカードは、ブラジルがPK戦の末に勝利しました。

さらにイングランドに4-0と圧倒したオーストリアが、次戦は日本と対戦します。前回王者ドイツを下したブルキナファソは、ウガンダをPK戦で退けてベスト8進出。ウズベキスタンを3-2で下し勝ち上がったイタリアと対戦します。

アジア勢では唯一の勝ち残りとなった日本。次は現地時間21日にベスト8の戦いに臨みます。

【19日、ノックアウトステージ結果】

日本 1-1(PK5-4)北朝鮮ポルトガル 5-0 メキシコスイス 3-1 アイルランドモロッコ 3-2 マリブラジル 1-1(PK4-3)フランスオーストリア 4-0 イングランドブルキナファソ 1-1(PK5-3)ウガンダイタリア 3-2 ウズベキスタン