株式会社焦点工房は11月19日（水）、銘匠光学 TTArtisanの交換レンズ「AF 23mm f/1.8 APS-C」のニコンZマウント用を発売した。希望小売価格は2万9,000円。

APS-Cフォーマットのイメージセンサーに対応するAF単焦点レンズ。焦点距離は35mm判換算で35mm相当。ソニーE用と富士フイルムX用が発売済み。

AF駆動はステッピングモーター。スムーズで静粛なフォーカシングを可能とするほか、対応カメラとの組み合わせでは瞳AFにも対応するという。

航空機グレードのアルミニウム合金を素材として高い堅牢性を確保。重量は約225gと軽量に仕上げた。

サンプルフォト（株式会社焦点工房提供）

サンプルフォト（株式会社焦点工房提供）

サンプルフォト（株式会社焦点工房提供）

対応マウント：ニコンZ 対応撮像画面サイズ：APS-C 焦点距離：23mm（35mm判換算：35mm相当） フォーカス：AF レンズ構成：9群11枚（ED特殊低分散レンズ2枚、高屈折レンズ1枚） 最短撮影距離：0.3m 絞り：F1.8-F16 絞り羽根：9枚 フィルター径：52mm 外形寸法：Φ65×62mm 質量：約225g 付属品：レンズフード、前後キャップ