氷川きよしの新曲「BE THE LIGHT」のミュージックビデオが公開された。11月19日に発売となった最新アルバム『KIINA.』のリード楽曲だ。

アルバム『KIINA.』は、現在の氷川きよしが「現在（いま）表現したい事」の幅を、そのままパッケージしたもので、ジャンルの境界を超えるサウンドとメッセージ性が様々な楽曲に宿っている。

「BE THE LIGHT」に関して氷川きよしは「周りとうまく付き合えなかったり、人知れず苦悩している人たちの光になるような作品になればという想いで、ロンドンにお住まいの作家、Yuka Ikushimaさんと一緒に制作させていただきました。悲しみや苦しみを音楽にして、喜びに変える、光を放つ、そんな想いで出来上がった「BE THE LIGHT」なので、たくさんの方の希望になるような、背中を押せるような作品になるといいなと思っています。ぜひ、みなさん楽しんで聴いてください」とコメントしている。

またミュージックビデオに関して「自分には歌しかないので、これからも歌で光を皆さんに与えられたら、そんな想いを込めた映像になっていると思います。今回、初の女性監督だったのですが、とても感性が合って、撮影もスムーズでした。見ていても気持ちのいい映像に仕上がっていると思います」と語っている。

『KIINA.』

2025年11月19日（水）発売

初回限定盤（CD＋DVD） COZP-2300〜2301 ￥5,500（tax in）

DVD：「白睡蓮」MV・-Behind the Scenes-／「BE THE LIGHT」MV・-Behind the Scenes-

通常盤（CD） COCP-42606 ￥3,500（tax in）

1.OVERTURE 〜 music unites the world 〜

2.暴れ海峡

3.薔薇 VOLCANO

4.Party of Monsters

5.はじまり

6.デキヤシナイ

7.白睡蓮

8.ラ・マスカレイド

9.ハニカムシステム

10.BE THE LIGHT

11.自鳴琴

B.T. Party of Monsters-PANDORA remix-

※曲順内容が変更になる場合がございます。

配信 https://HikawaKiyoshi.lnk.to/KIINA 初回限定盤 通常盤 アルバム『KIINA.』発売記念イベント※応募ハガキ封入

東京公演：2026年6月 都内某所にて実施予定 50名

大阪公演：2026年6月 大阪某所にて実施予定 50名

応募締切日：2025/12/22（月）当日消印有効

＜氷川きよし 特別公演＞

2026年1月31日（土）〜2月18日（水）

東京都 明治座

2026年3月6日（金）〜18日（水）

愛知県 御園座

2026年4月10日（金）〜19日（日）

大阪府 新歌舞伎座

2026年4月25日（土）〜30日（木）

福岡県 博多座

https://kiyoshihikawa.com/feature/gekijo2026

日本コロムビア・氷川きよし特設サイト https://columbia.jp/hikawa/

氷川きよしオフィシャルホームページ https://www.kiizna.co.jp/