µÜËÜ¹À¼¡¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤ËNHK¡ØSONGS¡ÙÅÐ¾ì¡ª¥¹¥¿¥¸¥ª¥Èー¥¯¤Ç¤ÎµÜËÜÀáßÚÎö¤ËÀÕÇ¤¼Ô¡¦ÂçÀôÍÎ¤âÂçº¤ÏÇ

¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
µÜËÜ¹À¼¡¤¬¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤ËNHK¡ØSONGS¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¢£´ÔÎñ¤ò¹µ¤¨¤¿º£¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤¹¤ëµÜËÜ¹À¼¡¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤ËÇ÷¤ë
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¥«¥·¥Þ¥·¤Î¥Üー¥«¥ë¡õ¥®¥¿ー¤È¤·¤Æ40Ç¯¶á¤¯ÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¥·ー¥ó¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿µÜËÜ¤À¤¬¡¢2019Ç¯¤«¤é¤Ï¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£59ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¡¢½÷À¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¡¢¥¨¥ì¥«¥·¤ÎÌ¾¶Ê¡Öº£¾¬¤Î·î¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ðー¥ê¥êー¥¹¡¢¿·¤·¤¤²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿³èÆ°¤Ë¤âÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¡¢´ÔÎñ¤òÍèÇ¯¤Ë¹µ¤¨¤¿º£¤â¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë¤¢¤é¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡©
º£²óSONGS¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åーÅö»þ¤«¤éµÜËÜ¤ò¼èºà¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿²»³Ú»¨»ïÊÔ½¸Ä¹¡¦»³ºêÍÎ°ìÏº¤ä¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¶¦±é·Ð¸³¤â¤¢¤ëÇÐÍ¥¡¦º´Æ£ÆóÏ¯¤Ê¤É¡¢µÜËÜ¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¼èºà¤ò´º¹Ô¡£µÜËÜ¹À¼¡¤òÆÍ¤Æ°¤«¤¹¸¶Æ°ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥Èー¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¼«Í³¤ÊµÜËÜ¤Ë¡¢ÀÕÇ¤¼Ô¡¦ÂçÀôÍÎ¤âÂçº¤ÏÇ¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ì¥«¥·¤ÎÌ¾¶Ê¡Öº£¾¬¤Î·î¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤ÎÂ¾¡¢ÏÃÂê¤Î±Ç²è¡ØÇúÃÆ¡Ù¼çÂê²Î¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¡ÖI AM HERO¡×¡¢¤½¤·¤ÆAdo¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡ÖÉ÷¤È»ä¤ÎÊª¸ì¡×¤ò¥»¥ë¥Õ¥«¥Ðー¤·TV½éÈäÏª¤¹¤ë¡£
¢£²Î¾§¶Ê
¡Öº£¾¬¤Î·î¤Î¤è¤¦¤Ë¡×
¡ÖÉ÷¤È»ä¤ÎÊª¸ì¡×
¡ÖI AM HERO¡×
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
NHKÁí¹ç¡ØSONGS µÜËÜ¹À¼¡¡Ù
11/27¡ÊÌÚ¡Ë22:00～22:45
12/01¡Ê·î¡Ë24:35～25:20¡¡¢¨ºÆÊüÁ÷
¢¨NHK ONE¤Ë¤ÆÆ±»þÇÛ¿®¡¦ÊüÁ÷¤«¤é1½µ´Ö¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®
½Ð±é¡§µÜËÜ¹À¼¡¡¡ÂçÀôÍÎ
VTR½Ð±é¡§º´Æ£ÆóÏ¯¡¡»³ºêÍÎ°ìÏº
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.10.24 ON SALE
SINGLE¡ÖI AM HERO¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ØSONGS¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://one.nhk/songs
µÜËÜ¹À¼¡ OFFICIAL SITE
https://miyamotohiroji.com/