YOSHIKIは、サウジアラビア・アルウラに位置するユネスコ世界遺産「Hegra（ヘグラ）」で開催される＜Hegra Candlelit Classics＞に出演し、現地時間11月20日（自身の誕生日）にコンサートを行なう。これに伴い、公演の前後に現地アルウラから生出演する特別番組『YOSHIKI BIRTHDAY SPECIAL 2025』の配信が決定した。

サウジアラビア北西部に位置するヘグラ遺跡（英語：Hegra／Mada’in Salih）は、紀元1世紀頃のナバテア王国による岩窟墓群を中心とした遺構群であり、2008年に同国初の世界遺産として登録された歴史的文化遺産だ。この出演は、作曲家・ピアニスト・ドラマーとしての音楽性と創造性が世界的に評価され、サウジアラビア側から文化・芸術的価値の高いアーティストであるとしてYOSHIKIを正式に招待したことによって実現した。

配信は、ニコニコチャンネル（日本）およびYouTube Channelメンバーシップ（日本を含む全世界）で展開するYOSHIKI CHANNELにて、日本時間11月20日（木）および11月21日（金）の2日間にわたり、現地アルウラと東京のスタジオを繋いで実施される。

Day1は、日本時間20日（木）20:00（現地時間14:00）に、誕生日を迎えるYOSHIKIが公演直前に生出演し、世界中のファンへ向けて想いを語る。続くDay2では、公演翌日の21日（金）18:00（現地時間12:00）からYOSHIKIが再登場し、Hegraでの歴史的公演を振り返る特別番組を生配信する。

本公演＜Hegra Candlelit Classics＞は、約2000年前に築かれた古代墳墓群を背景に、数千本のキャンドルが灯る幻想的な空間で開催される特別コンサート。出演者にはグラミー賞ノミネートを誇る世界的トランペッターのイブラヒム・マーロフも出演。なお、本コンサートの模様は今回の生配信では放送されず後日公開される予定だ。

YOSHIKIにとって本公演は、昨年10月に受けた3度目の首の手術以来、初の海外公演となる。

■YOSHIKI CHANNEL配信情報 YOSHIKI BIRTHDAY SPECIAL 2025 サウジアラビアから生配信 Day1

11月20日（木）20:00（日本時間） YOSHIKI BIRTHDAY SPECIAL 2025 サウジアラビアから生配信 Day2

11月21日（金）18:00（日本時間） YouTube Channel メンバーシップ（日本含む全世界）

・日本語放送

Day1：https://youtube.com/live/1l7dD03Hl54

Day2：https://youtube.com/live/3gZhRv1o6Ac

・英語同時通訳放送

Day1：https://youtube.com/live/FV1AZ2U2dVs

Day2：https://youtube.com/live/BZF4lgsd4mg ・ニコニコチャンネル（日本）

https://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial/blomaga/ar2224027