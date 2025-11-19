サザンオールスターズの最新ライブ映像作品『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』が本日11月19日(水)にリリースされ、これを記念したドキュメンタリー・ムービーから最新ティザー映像が公開された。

本映像作品には、最新オリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』を手に全国13箇所26公演を巡ったアリーナ&ドームツアーの千秋楽・東京公演の模様を完全収録。サザンオールスターズが今年1月から5月末にかけて開催した＜LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」＞は、会場とライブ・ビューイングを合わせて総動員数約75万人を記録し、キャリア47年にして自身最大規模のツアーとなった。

大成功を収めた＜LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」＞だが、デビュー45周年を迎えた2023年からスタートしたアルバム制作から、2025年5月末にツアー千秋楽を迎えるまでの道のりは、決して平坦ではなかった。その過程に密着し、バンドの今を嘘偽りなくリアルに捉えた2時間に及ぶ壮大なドキュメンタリー・ムービー『Documentary of THANK YOU SO MUCH!! -“変態”し続けるロックバンド-』が、映像作品のリリースを記念してサザンオールスターズのオフィシャルファンクラブ「サザンオールスターズ応援団」の会員向けに公開されることが決定している。リリース日である本日、ドキュメンタリー・ムービーの一部映像を使用し、サザンオールスターズが音楽に向き合い続け、飽くなき追求を続ける旅の臨場感あふれるティザー映像が公開された！

さらに、映像作品のリリースを記念して、サザンオールスターズにまつわるコンテンツを発信している公式WEBメディア「サザン・タイムズ」に新たなコンテンツ『みてかたるLIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」座談会』がオープン。東京ドーム公演を実際に観覧した音楽ライター／ジャーナリストの兵庫慎司、柴那典、小松香里を改めて招き、映像作品を見ながらサザンオールスターズについて語り合う座談会を実施。こちらは全3編にわたり掲載される。

そのほか、「サザン・タイムズ」ではSNS投稿企画『わたしの「THANK YOU SO MUCH!!」』もスタート。映像作品を観た感想をハッシュタグ「#わたしのTHANKYOUSOMUCH」を付けてX（旧Twitter）に投稿すると、寄せられたメッセージの中から39名分が「サザン・タイムズ」特集ページに掲載される。さらに、掲載された方には“サザンオールスターズ『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』特製クリアファイル”がプレゼントされるとのこと。

https://youtu.be/IJ1vbdfxz-w

◾️Blu-ray & DVD『LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」』

2025年11月19日（水）発売

特設サイト：https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_livetour ◆完全生産限定盤 [感謝満開(THANK YOU SO MUCH)BOX]

本編DISC + Bonus DISC + Special Goods [逢瀬の桜〜THANK YOU SO MUCH!!〜]

Blu-ray：2Blu-ray + Special Goods / VIZL-3200 / \10,890（税込）

DVD：3DVD + Special Goods / VIZL-3201 / \10,890（税込） ◆通常盤

Blu-ray：Blu-ray / VIXL-2000 / \8,800（税込）

DVD：2DVD / VIBL-2400〜1 / \8,800（税込） ◆本編DISC

※完全生産限定盤・通常盤共通

『LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」』 at 東京ドーム 逢いたさ見たさ 病める My Mind

ジャンヌ・ダルクによろしく

せつない胸に風が吹いてた

愛する女性(ひと)とのすれ違い

海

ラチエン通りのシスター

神の島遥か国

愛の言霊(ことだま)〜Spiritual Message〜

桜、ひらり

神様からの贈り物

史上最恐のモンスター

暮れゆく街のふたり

風のタイムマシンにのって

別れ話は最後に

ニッポンのヒール

悲しみはブギの彼方に

ミツコとカンジ

夢の宇宙旅行

ごめんね母さん

恋のブギウギナイト

LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜

マチルダBABY

ミス・ブランニュー・デイ（MISS BRAND-NEW DAY）

マンピーのＧ★SPOT

Relay〜杜の詩

東京VICTORY

希望の轍

勝手にシンドバッド ◆Bonus DISC

※完全生産限定盤のみ

Live of THANK YOU SO MUCH!! at 石川県産業展示館4号館

桜、ひらり Live at 石川産業展示館4号館

能登半島 Live at 石川産業展示館4号館

夕陽に別れを告げて Live at 石川産業展示館4号館 Live Music Video of THANK YOU SO MUCH!! at 横浜アリーナ

ミツコとカンジ Live at 横浜アリーナ

夢の宇宙旅行 Live at 横浜アリーナ

ごめんね母さん Live at 横浜アリーナ

LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜 Live at 横浜アリーナ

Relay〜杜の詩 Live at 横浜アリーナ

希望の轍 Live at 横浜アリーナ

勝手にシンドバッド Live at 横浜アリーナ ◆先着予約・購入特典

全国CDショップ、オンラインショップにて2025年11月19日（水）発売のサザンオールスターズBlu-ray & DVD 『LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」』(VIZL-3200、VIZL-3201、VIXL-2000、VIBL-2400〜2401)をご予約・ご購入の方に先着でオリジナルグッズをプレゼントいたします。こちらの特典は無くなり次第終了となるので早めにご予約ください。

■『Documentary of THANK YOU SO MUCH!! -“変態”し続けるロックバンド-』

2025年11月21日（金）OPEN18:00／START19:00

アーカイブ配信：ライブ配信終了後〜2025年11月25日（火）23:59

https://liveship.tokyo/sas_tysm_documentary/

視聴チケット：無料（サザンオールスターズ オフィシャルファンクラブ「サザンオールスターズ応援団」 会員限定）

