五十嵐ハル、冬のラブソング「結晶」をリリース
五十嵐ハルのニューシングル「結晶」がリリースされた。
元警察官という異色の経歴を持つシンガーソングライターの五十嵐ハルは、生活の中で感じる憂鬱や違和感をまっすぐに吐き出すような楽曲スタイルが特徴で、日々の不安や社会への本音を代弁するような作品を数多く発表しており、世代を問わず多くの共感を集めてきたミュージシャンだ。
「結晶」は、11月13日に開催され満員御礼で迎えた渋谷WWWでの1st LIVE＜NO TITLE＞にて初披露された楽曲だ。
「どうにも冬が苦手なのは、綺麗すぎる思い出が切ない気持ちを強くするからだと最近感じまして。いつまで経っても変わらないであろう美しい記憶を形にしてみたくて、気付いたらこの曲が出来てました。大きなため息をはきながら、妄想を膨らませて作った冬の曲です」──五十嵐ハル
ジャケット写真は、五十嵐ハルのグッズやミュージックビデオも手がけるデザイナーのmitoが歌詞からインスピレーションを得て制作したもので、ミュージックビデオもmitoがディレクションを担当しており、シンプルな構成の中にも、冬の冷たく張り詰めた空気が息づくような季節の情景と切なさがダイレクトに伝わってくる作品となっている。
「結晶」
2025年11月19日(水)発売
https://HaruIgarashi.lnk.to/kessyou
