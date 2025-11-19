柏木由紀子77歳、洗練チェックコーデ披露 上品な佇まいに「絵になりますね」「本当にお綺麗」
女優の柏木由紀子が19日までに自身のインスタグラムを更新し、チェック柄のジャケットを取り入れた秋の洗練コーデを披露。その上品な佇まいに、ファンから称賛の声が寄せられている。
【別カット】柏木由紀子、77歳とは思えない洗練コーデの全身ショット（ほか4枚）
柏木は投稿で「チェックのジャケット。いつもとは違うシルエットに挑戦してみました」とコメント。続けて「新しいものに袖を通す小さな勇気は新しい毎日をフレッシュに過ごすための原動力になる気がします」とつづり、日々の装いが気持ちを前向きにしてくれるという思いを明かした。
さらにジャケットについては「軽くてあたたかくて、コートのようにもジャケットのようにも、活躍しそうです」と説明。バッグの色合わせについても「この秋のブラウンはショコラの気分です」と紹介している。
その上品な佇まいに、ファンからは「絵になりますね」「いつもながらハイセンスなファッションコーデ最高です」「本当にお綺麗です」と称賛の声が相次いだ。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」インスタグラム（@yukiko_kashiwagi）
