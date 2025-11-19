南キャンしずちゃん、“実は好きだった同期”を告白 山里も「付き合うかもしれなかった」
南海キャンディーズのしずちゃんこと山崎静代が、18日放送の『深夜のダイアン』（テレビ朝日系／毎週火曜26時55分）に出演。若手時代に好きだった意外な同期を告白した。
【写真】しずちゃんがほれた同期芸人
この日は先週に引き続き、ダイアンと26年来の付き合いになる同期コンビの南海キャンディーズが出演した。
屋台形式のセットで2組が思い出話に花を咲かせる中、山里亮太がおもむろに「西澤君（ユースケ）がおしず（しずちゃん）に（お酒を）注いでいる姿を見てると、なんかキュンと来る」とこぼし、「元々（2人は）付き合うかもしれなかったから」と暴露した。
しずちゃんはこれを否定せず「私はすごくタイプ」だったと告白した。山里は相方について「才能にほれるタイプ」だと明かすと、しずちゃん本人は「寡黙なタイプ」が好きだと付け加え、漫才においても、ダイアンのスタイルに憧れていたことを明かした。山里も「それ、ずっと言ってるよね！」とこれを認めた。
実際、当時はユースケにアプローチしたのか聞かれたしずちゃんは、仲良くなった芸人仲間などに「（ユースケが好きなことは）隠してたけど、『ご飯行けたりするんかな？』」など聞いて、探りをいれたこともあったと告白。これにはユースケも「マジトーンで話してる」と吹き出してしまう。
ここですかさずミニコントになり、しずちゃんが「もしあの時、私が告白してたらどうやったかな？」。ユースケは少し沈黙したのち「いや…。OKやった」と返し、見ていられなくなった山里が「マスター、おあいそ」とさえぎってオチを付け、収録は爆笑に包まれていた。
【写真】しずちゃんがほれた同期芸人
この日は先週に引き続き、ダイアンと26年来の付き合いになる同期コンビの南海キャンディーズが出演した。
屋台形式のセットで2組が思い出話に花を咲かせる中、山里亮太がおもむろに「西澤君（ユースケ）がおしず（しずちゃん）に（お酒を）注いでいる姿を見てると、なんかキュンと来る」とこぼし、「元々（2人は）付き合うかもしれなかったから」と暴露した。
実際、当時はユースケにアプローチしたのか聞かれたしずちゃんは、仲良くなった芸人仲間などに「（ユースケが好きなことは）隠してたけど、『ご飯行けたりするんかな？』」など聞いて、探りをいれたこともあったと告白。これにはユースケも「マジトーンで話してる」と吹き出してしまう。
ここですかさずミニコントになり、しずちゃんが「もしあの時、私が告白してたらどうやったかな？」。ユースケは少し沈黙したのち「いや…。OKやった」と返し、見ていられなくなった山里が「マスター、おあいそ」とさえぎってオチを付け、収録は爆笑に包まれていた。