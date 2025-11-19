海外での臓器移植を無許可であっせんしたとして、臓器移植法違反に問われたＮＰＯ法人「難病患者支援の会」（東京）理事長の菊池仁達（ひろみち）被告（６５）と法人としてのＮＰＯについて、最高裁第１小法廷（安浪亮介裁判長）は１７日付の決定で被告側の上告を棄却した。

菊池被告を懲役８月の実刑、ＮＰＯを罰金１００万円とした１、２審判決が確定する。裁判官５人全員一致の意見。

事件は１９９７年の臓器移植法施行以来、海外での臓器移植のあっせんが罪に問われた初めてのケースだった。

１審・東京地裁、２審・東京高裁の判決などによると、菊池被告は２０２１年１月〜２２年７月、厚生労働相から臓器あっせん業の許可を得ずに、慢性腎臓病と肝硬変の患者２人に海外での臓器移植をあっせん。移植費用などとして計５１５０万円をＮＰＯの口座に振り込ませ、ベラルーシの病院で移植手術を受けさせた。肝硬変患者の男性は移植手術の約９か月後に死亡した。

菊池被告側は、移植希望者と移植を実施した施設を仲介したにすぎず、あっせんにはあたらないなどと無罪を主張していた。菊池被告は１９日、読売新聞の取材に「コメントしない」と述べた。