米大リーグ、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が１９日、都内で行われた「木下グループＣＭ第二弾 制作発表会」に出席。来年３月に開催されるＷＢＣへの出場可否が注目されている、大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手について言及した。

ロバーツ監督は「私が決めることではなく、彼らが決めること。今季長いシーズンだったので、出場するとなったら全力でサポートしていきたい。投手は負担になるが、日本のために彼らが決めること」と話した。

ワールドシリーズ連覇を果たした今シーズンを振り返って、山本由伸投手、佐々木朗希投手の成長面を挙げた。「まず最初に山本投手。昨年はメジャー１年目でマネジメントを慎重にしていた。今年は大きく成長してくれた。挑戦させるということを意識してマネジメントで成長してくれた。佐々木投手は１年目で若い選手。山本投手とは違う成長をしてくれた」と話した。

また大谷翔平投手が３年連続４度目のＭＶＰを獲得したことに対して、「４度目のＭＶＰだと思うけど、本当に素晴らしいと思う。取った後、『誇りに思う』と伝えた。来シーズンもＭＶＰ、もう一回優勝を狙っていきたいと思います」と話した。

特別印象に残っているシーンを問われ、「大谷は特別な選手。リミット、壁を作りたくないと思っていて、それを飛び越えてくる選手。来季もＭＶＰをとってほしい。自由にプレーしてほしい。毎晩想像を超えてくるプレーをしてくるので今後も楽しみ」と笑みを浮かべた。