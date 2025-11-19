GENERATIONSの片寄涼太さんが、ヴィラフォンテーヌ プレミア 羽田空港内「ELLE SPA」開業プレスイベントに登場しました。「ELLE SPA」は、フランス発のラグジュアリースパ施設です。



片寄さんは、“羽田空港は本当に何度も来させていただいて、まあいろんなところに飛んで行ってます。めちゃくちゃ好きですね。やっぱり旅の出発点でもあり、また帰ってくる帰着点にもなりますけれども、旅に向かうワクワクみたいなものを、この羽田空港って場所がいつも受け止めてくれてるなと思っています”と、羽田空港直結のホテルでのイベントに興奮気味。









“旅って、普段の日常と違う場所に行く高揚感とワクワクとともに、やっぱりどこか旅疲れみたいなところって絶対あると思う。出発する前にまず体をリフレッシュして、すごくいい状態で旅に向かうのもそうですし、旅の疲れを帰ってきて癒してからまた自分たちの日常に戻ろうという時に、また非日常が迎えてくれるっていうのが、なかなか贅沢なことだなと思います”と、「ELLE SPA」の感想を語りました。





また、片寄さんは“やっぱりGENERATIONSメンバーは本当に若い頃からいろんな旅を一緒にしてきたので、同じ仕事をしているからこそ薦めたい”と、メンバーにも「ELLE SPA」をオススメ。“メンバーの（白濱）亜嵐くんとかは特にサウナ好きでもありますので。そういう意味では、もうよだれを垂らして飛んでくるんじゃないかなという気がします”と話して笑いを誘うと、“比喩です（笑）。本当は垂らさない”と、きちんとフォローを入れる真面目な片寄さんでした。







旅先での思い出を聞かれると、“先日三重公演があって、泊まっていた場所が伊勢だったので、伊勢神宮に行った。ライブが終わった翌日の朝5時半ぐらいに起きて、日が昇る前にお参りに行って、そろそろ帰ろうって思ってたら鳥居の方ですごい人だかりがあって、皆さん日の出を待ってらっしゃった。ちょうどその鳥居の中に入る朝日をお参りの後に見ることができて、めちゃくちゃ良い体験でした”と、にっこり。最後には“皆さんそれを待たれてたんですけど、自分の職業柄、「あれ、僕を...？」と、一瞬ちょっと戸惑った（笑）”と、人だかりが自分目当てだと勘違いしたことを照れながら明かしていました。

【担当：芸能情報ステーション】