「ミス成蹊」ファイナリスト、朽木華さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025】
【モデルプレス＝2025/11/19】「ミス成蹊コンテスト2025」エントリーNo.3の朽木華（くちき・はな）さんのインタビュー。
学部／学年：経営学部／3年
出身地：静岡県
誕生日：2月25日
趣味：ドライブ、カフェ巡り
特技：バドミントン、ダンス
好きな食べ物：お寿司
好きな言葉（座右の銘）：初心を忘れない
最近ハマっていること：お散歩
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
大学生活の中で、これだけは頑張ったと胸を張って言える経験を残したかったから。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
粘り強く努力できる所。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている“美の秘訣”があれば教えてください。
サラダから食べ始める、たくさん歩く。
― 憧れの有名人はいますか？
広瀬すずさん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
祖父を亡くし、身近な人との別れを経験した時祖父との思い出や言葉を大切にすることで、少しずつ前を向くことができた。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
内面から溢れる素敵な女性になりたい。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後にあなたの「夢を叶える秘訣」を教えてください
挫折を学びの機会と捉え、諦めずに挑戦し続けること。
・大学名：成蹊大学
・コンテスト名：ミス成蹊コンテスト2025
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・WEB投票開始日時：2025年7月18日（金）13時〜
・本番日：2025年11月23日（日）
【Not Sponsored 記事】
