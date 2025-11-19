

進化は「適応しようとした努力の結果」なのだろうか？（写真：Coomama／PIXTA）

【写真で見る】韓国で300万部売れのモンスター書!

よく自己啓発書などで「努力と根性」を勧めるために、ダーウィンの進化論を持ち出す例を見たことはないだろうか。

「キリンの首が長いのは、高い木の葉っぱを食べようと努力したから」なのだと。がんばって環境に適応できた者だけが、この地球上で生き残ってきたのだというのだ。

この説を多くの人が信じているが、実はまったくの誤解なのである。

ダーウィンの進化論によると、努力した者が生き残るわけではないし、時間をへるにつれて猿が進化して人間になったわけではないことがわかる。

人類が知っておくべき英知をわかりやすくまとめたことで、世界で300万部の大ベストセラーになっている『全人類の教養大全 0』では、進化論の「2つの大誤解」を検証している。

なぜかみんなが進化論について信じていること





人類の誕生について語る前に、まず進化が何なのかについてまとめておこう。

さまざまな生物が環境に適応して変化したことで現在の姿になったという進化論の世界観は、地域、文化、宗教を超えて広く受け入れられている。だけど、まわりの人に聞いてみると、ほとんどが進化論について誤解していることに気づく。

だからここからはまず進化論に関する主な誤解を2つ解いていきたい。

2つの誤解というのは、「環境に適応する過程で得た遺伝的形質は子孫に遺伝される」というものと、「進化は線形的に起こる」というものだ。

進化論について説明してみて、というと多くの人がこんなふうに答える。

「たとえば、キリンの首が長いのは高いところの葉っぱを食べるために努力したからだよ。こうして進化が行われるんだ」

だけど、こういう考え方は進化論に関する代表的な誤解だ。

ラマルクの「用不用説」とダーウィンの「自然選択説」

このような考え方は「用不用説」と呼ばれるもので、フランスの動物学者ラマルクが提唱した仮説だ。彼はダーウィンよりも前に進化論を主張した学者なので、進化論の先駆者ともいえる。ラマルクは1809年の著書『動物哲学』で進化について次のように説明した。

「動物は生きているあいだに必要な形質を発達させる。獲得した形質は子孫に伝わる」

当たり前のように聞こえるかもしれないけれど、これはまちがいだ。

個別の個体が獲得した形質は次の世代に伝わらない。

たとえば、ずっと右腕でやり投げをしてきて右腕がすごく発達した人がいるとしよう。その人の子どもは、右腕が発達した状態で生まれるのだろうか？

そうではない。

ラマルクの著書から50年がたった1859年、イギリスの生物学者チャールズ・ダーウィンは『種の起源』で自然選択説を発表して生命と人間の進化に関する洞察を示した。

自然選択説とは、環境に適合した生物が生存と繁殖において優位を占めることができるので、その個体の形質がどんどん次の世代に伝わっていくという理論だ。

たとえば、過去にアカシアの葉を主食とする首が短いキリンの祖先がいたとしよう。ある日、気候が変わってアカシアの数が減ると、首が短い個体はほとんど飢えに苦しむようになった。

だけどこの中には突然変異で生まれた首の長い個体もあった。その個体は競争することなく高いところの葉を食べることができたので、栄養状態がよく、繁殖にも有利だった。

すると徐々に、キリンの中で首の長い個体の割合が高くなっていったのだ。

進化論に関する2つめの誤解は、進化が線形的な発展の過程だという考え方だ。

たとえば、原始バクテリアが魚類や両生類になって、そこから爬虫類と哺乳類が生まれて、最後に類人猿と現代の人類が現れたというものだ。このようなイメージを持っていると、自然とこんな質問が出てくる。「じゃあ、時間がたてばいつかは猿が人間になるの？」。

これは進化が線形的な進歩だと誤解しているから出てくる質問だ。

だけど進化はこのように線形的に行われるものではなくて、むしろ放射状に拡散していくイメージに近い。

進化は線形的ではなく放射状に起こる

いまから38億年前、原始地球のある時期に登場したすべての生物の共通の祖先、LUCA（地球上の生命の共通祖先）のことをもう一度思い出してみよう。

このおじいさんのおじいさんのおじいさんのおじいさんは、単細胞生物だった。この単細胞生物は、はじめて繁殖を通じて新しい単細胞生物を生み出したはずだ。そしてアメーバや大腸菌などの単細胞生物は、いまも地球上でいちばん成功した生物として繁殖をつづけている。

そんな10億年前のある日、この単細胞生物の中の1つの個体から最初の多細胞生物が誕生した。そしていまもキノコやカビといった形で存在している。

さらに5億年前には、多細胞生物の中から最初の脊索動物、ピカイアが登場した。

その中の一部はさらに進化して魚類になった。

魚類から出てきた1つの枝からは爬虫類と両生類が生まれた。

爬虫類の一部は鳥類に、哺乳類の一部は類人猿になった。

類人猿から生まれたチンパンジーや猿は、森という環境に完璧に適応して定着した。

他の類人猿はそれぞれの方向に進化をつづけて、人類を含む霊長類になった。

単細胞生物とカビと魚類と爬虫類と類人猿は、いまも繁殖しながらそれぞれの進化の道を進んでいる。

人類もその道を進んでいる1つの枝にすぎない。

アメーバや大腸菌は原始的な種で、人類は進化の最終形に到達した完成度の高い存在だと考えるのは、進化に対する誤解だ。

猿が人間になることも、人間が猿になることもない。

（チェ・ソンホ ： 作家）