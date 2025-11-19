モデルで女優の松島花が母とディズニーランドを満喫した様子を披露し、反響を呼んでいる。

１９日までにインスタグラムで「思い出に残したいので写真もアップさせてください 母とのディズニーは２年ぶりでした」と書き始め、母との親子ショットをアップ。

カチューシャをつけてディズニーランドを楽しむ様子の写真複数枚を添え、「クリスマスイベントが始まったばかりなので混雑覚悟で向かったのですが、思っていたより色々乗れて、パレードも楽しめて、大満足」とつづり、「クリスマスのランドはやっぱり最高です！シーのクリスマスに行ったことないので、来月シーにも行きたいくらい笑」と続けた。

この投稿にファンが「花さんはお父さん、お母さん どっちに似ているのですか？」と質問すると、松島が「小さい頃は父でしたが大人になって母にも似てきました 話し方とか声も似てるって言われます」と返信。他のファンからも「花ちゃんママさん、カチューシャしてかわいい」「お揃（そろ）いカチューシャ素敵すぎます！！」「お母さまもきっと超〜かわいくて美人さんなんだろうな」「ママさん若い」などのコメントが寄せられている。