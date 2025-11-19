『SPA！デジタル写真集 HARUKA「濃密なデュエット」』（発売中）より、誌面カットが公開された。

HARUKAは、1996年、大阪府生まれ。2018年9月にCYBERJAPAN DANCERSに加入し、中心メンバーとして活躍。“バズーカ”と評されるFカップ美バストでファンを魅了している。最新情報は公式X（@cjd_haruka）やインスタ（@cjd_haruka）で発信中。

本書では、週刊SPA!の人気コーナーの妄想デート撮グラビア「このあと、どうする？」で紹介しきれなかったカットを収録。行きつけのスナックでカラオケを歌おうとしてした時に隣で声掛けてきた美女。場は盛り上がり熱唱しながら、深酒が染みる夜を過ごしていくと、美女が眠りにふけている。寝顔を眺めていると、すっと起きた美女から投げかけられた「このあと、どうする？」。そんな彼女との“シングルベッドで愛が生まれた日”を激写している。

提供：週刊SPA!編集部 撮影：中山雅文 ヘアメイク：高野雄一 スタイリング：佐賀愛衣

販売リンク：https://amzn.to/3X02bXs

