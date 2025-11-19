Àã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯ ËÌ³¤Æ»¶½Éô¹©¾ìÊÄº¿¤Ø ÎýÆý»ö¶È¤Ï°ÑÂ÷¤··ÑÂ³
¡¡Àã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¤Ï11·î14Æü¡¢ËÌ³¤Æ»ÌæÊÌ·´¶½ÉôÄ®¤Ë¤¢¤ë¶½Éô¹©¾ì¤ÎÀ¸»º¤ò2027Ç¯3·îËö¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£·ú²°¤äÀ½Â¤ÀßÈ÷¤ÎÏ·µà²½¤¬¿Ê¤ß¡¢À¸»º¤Î°ÂÄê·ÑÂ³¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÄíÍÑ¡¦¶ÈÌ³ÍÑ¤ÎÎýÆýÎà¤Ï¡¢³°Éô°ÑÂ÷¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ»ö¶È¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¡£
¡¡¶½Éô¹©¾ì¤Ï1930Ç¯¤Ë½¸Æý½ê¤È¤·¤Æ³«Àß¤·¡¢49Ç¯¤ËÊ´ÆýÀ¸»º¤ò³«»Ï¡£79Ç¯¤«¤é¤ÏÎýÆý¤ÎÀ½Â¤¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¡£07Ç¯¤ËÊ´Æý¤ÎÀ¸»º¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤â¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊËÌ³¤Æ»»ºÀ¸Æý¤ò¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ëÎýÆý¹©¾ì¤È¤·¤Æ²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀßÈ÷¤ÎÏ·µà²½¤¬Ãø¤·¤¯À¸»ºÂÎÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¹©¾ì¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢2026Ç¯3·î´üÂè2»ÍÈ¾´ü¤Ë¤Ï¸ºÂ»Â»¼º21²¯±ß¤òÆÃÊÌÂ»¼º¤È¤·¤Æ·×¾å¤·¤¿¡£