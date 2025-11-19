オードリーがV56、乃木坂46がV24、SixTONESがV26達成【ANN首位番組一覧】
ニッポン放送は19日、10月20日から26日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、「オールナイトニッポン」各番組が全局中で首位を獲得したと発表した（個人全体：12歳〜69歳・男女）。
【写真】うまんそーれ！沖縄でいつもの放送を届けたオードリー
深夜1時からのANNでは『オードリーANN』が56回連続、久保史緒里がパーソナリティの『乃木坂46ANN』が24回連続、『ナインティナインANN』が6回連続となった。また、土曜日の午後11時半から放送の『SixTONES ANNサタデースペシャル』が26回連続で首位を獲得した（出演時通算。放送休止、特番となった場合は除く）。
■全局中同時間帯首位獲得番組（個人全体：12歳〜69歳・男女）
◇「オールナイトニッポンMUSIC10/GOLD」(毎週月曜〜金曜午後10時〜午前0時)
・「オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週月曜〜木曜午後10時〜午前0時)
・「森山良子オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週月曜午後10時〜午前0時)
・「鈴木杏樹オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週火曜午後10時〜午前0時)
・「岸谷香オールナイトニッポンMUSIC10」(第4水曜午後10時〜午前0時)
・「渡辺満里奈オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週木曜午後10時〜午前0時)
・「吉田拓郎のオールナイトニッポンGOLD」(10月24日（金）午後10時〜午前0時)
◇「オールナイトニッポンＸ(クロス)」
・「オールナイトニッポンＸ(クロス)」(毎週月曜〜金曜 深夜0時〜)
・「JO1のオールナイトニッポンＸ(クロス）」(毎週水曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンＸ(クロス）」(毎週木曜 深夜0時〜深夜0時58分)
◇「オールナイトニッポン」
・「オールナイトニッポン」（毎週月曜〜土曜 深夜1時〜深夜3時）
・「乃木坂46のオールナイトニッポン」（毎週水曜深夜1時〜深夜3時）
・「ナインティナインのオールナイトニッポン」（毎週木曜深夜1時〜深夜3時）
・「霜降り明星のオールナイトニッポン」（毎週金曜深夜1時〜深夜3時）
・「オードリーのオールナイトニッポン」（毎週土曜深夜1時〜深夜3時）
◇「オールナイトニッポンサタデースペシャル」
・「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（毎週土曜午後11時30分〜深夜1時）
◇「オールナイトニッポン0(ZERO)」
・「オールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週月曜〜土曜深夜3時〜）
・「キタニタツヤのオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週月曜深夜3時〜深夜4時30分）
・「あののオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週火曜深夜3時〜深夜4時30分）
・「佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週水曜深夜3時〜深夜4時30分）
・「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週木曜深夜3時〜深夜4時30分）
・「三四郎のオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週金曜深夜3時〜深夜5時）
・「ヤーレンズのオールナイトニッポン0(ZERO)」（最終週土曜深夜3時〜深夜5時）
