中川翔子「私そっくり」 双子・次男の横顔が話題「良いとこ取りの最強DNA」「似てる〜」「凄い福耳！ソックリですね」
タレントの中川翔子が19日、自身のXを更新。9月に誕生した双子の次男の近影を公開し、横顔が「ソックリですね」と話題になっている。
【写真】「私そっくり」中川翔子も驚く双子・次男の横顔
中川は「弟くん横顔、私そっくり 耳もかな！不思議不思議」とコメントし、大きな瞳が印象的な次男を紹介。じっと何かを見つめた横顔からは、どこか中川の面影が感じられる写真となっていた。
この投稿に、ファンからは「それはつまり… イケメンですか イケメンなんですね？」「凄い福耳！ソックリですね」「良いとこ取りの最強DNA」「似てる〜 かわゆす」などの反響が集まっている。
【写真】「私そっくり」中川翔子も驚く双子・次男の横顔
中川は「弟くん横顔、私そっくり 耳もかな！不思議不思議」とコメントし、大きな瞳が印象的な次男を紹介。じっと何かを見つめた横顔からは、どこか中川の面影が感じられる写真となっていた。
この投稿に、ファンからは「それはつまり… イケメンですか イケメンなんですね？」「凄い福耳！ソックリですね」「良いとこ取りの最強DNA」「似てる〜 かわゆす」などの反響が集まっている。