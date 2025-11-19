メ～テレ（名古屋テレビ）

高知で行われている、ドラゴンズの秋季キャンプ。18日は徹底して体を追い込みました。

約3週間にわたる秋季キャンプもラストスパート。終盤でも手を抜かず、自身を追い込む選手たち。

井上監督が連れてきた先には、104段もある長い階段。ノルマは7本、てっぺんまで全力ダッシュを行います。

選手たちと一緒に、コーチ陣も参戦。前日の夜ラーメンを食べた平田良介コーチ、きつそうです。

「あぁ～現役ならあと2本はいけた。ここらへんにしといてやりますわ、ここらへんにしときますわ！」（平田良介 守備走塁コーチ）

コーチ陣に負けじと気合が入っていたのは、参加メンバー最年長、29歳の福永裕基選手。

けがの影響で、今シーズンの出場はわずか20試合。シーズン通して戦う体を目指し、このキャンプでは体力強化を大きなテーマに掲げています。

ヘトヘトになりながらも、7本すべてを完走すると、その後は、球場に戻りノックを2時間敢行。徹底して足腰をいじめぬく秋を過ごしています。

「朝から晩まで野球に打ち込めて体力を強化できているので、充実している。打撃、守備も、もう一段レベルアップして春のキャンプに入りたい」（福永裕基選手）

