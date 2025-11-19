お笑いトリオ「ロバート」の秋山竜次(47)が18日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）にゲスト出演。俳優の木村拓哉（53）とのロケで驚いたことを明かした。

この日は20日放送予定の同局「秋山ロケの地図 この番組が好きって聞いたからオファーしてみたら本当に木村拓哉さんが来てくれたよSP！！」を特集。タレントの伊集院光が「タイトルを聞いてえっ？えっ？ってなるし、二度見、三度見しちゃうんだけど、この番組好きだって聞いたからオファーしてみたら…」と尋ねると、同番組に出演する秋山は「これそうなんですよ」と明言した。

「マジで本当に、頭からケツまで（朝）10時から夜7時まで、マジでガチのロケをやってくれたんですよ」と告白した。「何にもないですよ。木村さん対応みたいな構造に作り変えようとかなし。いつも通りのやつをただ、ずっとやってくれましたよ。（カメラを）回しっぱで」と振り返った。

テレビプロデューサーの佐久間宣行氏は同番組について「見てて分かるのが、普通のゲストだって後半疲れているじゃん」「あるゲストによっては明らかに集中力を欠いている時がある」と指摘し、秋山も「魔の3時っていうのがありますからね」「舞の海さんとか寝始めましたからね」と同調。佐久間氏は「それを知っているから、木村さんが行くってなって、信じられないよ」と仰天した。

秋山は「これが、スーパースターは次元が違います」ときっぱり。「全くその感じなく、僕が試しに何発かミニコント振ってみたりするんですよ。全返しですよ」と言い切った。

「なんなら後半自分の方から来たり」とミニコントを木村から振られることもあったとし、「さっきのミニコント、覚えてらっしゃったんだって。さっきの続きやり始めたり」と話して笑わせた。

秋山は体育館を訪れた際には「体育館堪能しまくりバラエティ！、体バラ！」と架空のシチュエーションを作って叫び「さあ今回のゲストは木村拓哉さんです」と振ってみたところ、木村は「どうも。僕も体育館好きで…」とノリノリで返してくれたと回顧。「おいおいおいおい！結構乗っかってきてる」とうれしくなったと声を弾ませた。