フレッシュネス（横浜市西区）のハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」が、京都の伝統野菜・九条ネギと同発祥の西京味噌を使った「九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー」を11月26日から期間限定で発売。2025年5月からグランドメニューとして仲間入りした「黒毛和牛バーガー」シリーズがもととなった期間限定商品が販売されるのは、今回が初めてです。

【写真】国産和牛バーガー＆黒毛和牛チーズバーガーもおいしそう！ 生七味タルタルも！

同商品は、国産黒毛和牛100％パティと、グリルして甘みと香ばしさを引き出した九条ネギ、まろやかな口当たりと深いコクが特徴の西京味噌ソースを合わせた一品。

国産の瑞々しいグリーンリーフとたっぷりの九条ネギで、肉と野菜の両方を存分に味わう事ができる上、アクセントにピリ辛のネギショウガだれもサンドしてあり、後引くおいしさに仕上がっています。価格は1080円（以下、税込み）。

サイドメニューでは、信州味噌をベースに青唐辛子やユズ、サンショウを合わせた「生七味」を使用した「ディップポテト 生七味タルタル」（390円）も新登場します。

さらに、クラフトレモネードシリーズでは、昨年、販売され、人気となった熊本県産の柑橘「不知火（しらぬい）」を使ったアイスドリンク「不知火クラフトレモネードソーダ」とホットドリンク「不知火クラフトレモネード」（ともに540円）が再販売されます。

販売期間はいずれも2026年1月13日までです。