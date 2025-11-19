J2¹ÃÉÜ¡¡»³ËÜ±Ñ¿Ã¤¬¥Á¡¼¥à³èÆ°Ää»ß¡¡½÷À»ï¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇÊóÆ»¤Ë³èÆ°¼«½Í¿½¤·½Ð
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼J2¤Î¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤Ï19Æü¡¢DF»³ËÜ±Ñ¿Ã¡Ê45¡Ë¤¬Æ±Æü¤«¤é¥Á¡¼¥à³èÆ°¤òÄä»ß¤·¤¿¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï18ÆüÉÕ¤Î½÷À½µ´©»ï¤ÇÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹ÃÉÜ¤ÏÆ±Æü¤Ë¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Î°ìÉô½µ´©»ï¤Ë¤ª¤±¤ëÊÀ¥¯¥é¥Ö½êÂ°¡¢»³ËÜ±Ñ¿ÃÁª¼ê¤ÎÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô³Æ°Ì¤Ë¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÈ¯É½¡£¡Öº£¸å¡¢ËÜ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ö¼Â³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ËÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÌëÌÀ¤±¤¿19Æü¤Ë¤Ï¡Ö»³ËÜ±Ñ¿ÃÁª¼ê¤Î¥Á¡¼¥à³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Î°ìÉô½µ´©»ïÊóÆ»¤ò·Ð¤Æ¡¢»³ËÜ±Ñ¿ÃÁª¼êËÜ¿Í¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë³§ÍÍ¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ì¤è¤¦³èÆ°¼«½Í¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿»ö¤«¤é¡¢ËÜÆü¡Ê11/19¡Ë¤è¤ê³èÆ°Ää»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï»Ô¸¶¡Ê¸½J2ÀéÍÕ¡Ë¤«¤é03Ç¯¤Ë¹ÃÉÜ¤Ø°ÜÀÒ¡£09Ç¯¤«¤é10¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢3ÅÙ¤ÎJ1¾º³Ê¤ä22Ç¯¤ÎÅ·¹ÄÇÕÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¥«¥Ã¥×Àï1»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£