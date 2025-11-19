◇明治神宮大会高校の部決勝 九州国際大付11−1神戸国際大付（2025年11月19日 神宮）

高校の部決勝戦が行われ、九州国際大付（福岡）が神戸国際大付（兵庫）を11−1で破り、悲願の初優勝を果たした。これまでは21年大会のベスト4が最高。九州・沖縄勢の優勝は13年大会の沖縄尚学以来となった。

九州国際大付は初回、3番・吉田の右前適時打に相手の失策などを絡めて3点を先制。3−1の6回には、雪野の2点打に、来秋ドラフト候補の1番・牟礼（むれ）の2点適時二塁打で4点を追加。試合を優位に進めた。

187センチの長身左腕・岩見は初回に1点を失ったが、5回の無死一、二塁など粘りの投球で追加点を与えなかった。すると、打線もさらに活性化して援護。8回に2点、9回には上岡の2ランも飛び出して、大勝となった。

結局、岩見は9回2死で降板となったが、11奪三振の力投。最後は背番号1の渡辺が抑えて、“胴上げ投手”となった。

決勝までの2試合は1点差を制して勝ち上がったが、この日は攻守のリズムがうまく回り、圧勝劇に。牟礼は帽子のつば裏に「日本一」と記して必勝を誓っていたが、ついに悲願を達成した。

楠城祐介監督は「素晴らしい選手に恵まれて、感無量です。超強豪校との戦いで、常に試合中から学ばしてもらおうという気持ちだった。（先発の岩見は）素晴らしかった。（チームとしては）課題もたくさん出た。もう一度鍛えて、春を迎えたい」と話していた。