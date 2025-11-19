強力マグネット式で簡単に脱着！MAXWIN「マグネット式ドアハンドルプロテクター」

カー用品ブランド「MAXWIN」は、強力マグネット式で簡単に脱着できる「ドアハンドルプロテクター（K-DHP01/02）」の販売を開始しました。

ドア開閉時の爪傷を防止しながら、接着剤を使わずに装着できるため、愛車の塗装面を傷めない画期的なアイテムです。

MAXWIN「マグネット式ドアハンドルプロテクター」

販売ショップ：Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング

内容量：4枚入り

カラー：カーボンブラック、カーボンホワイト

サイズ：【K-DHP01】100×99mm、【K-DHP02】93×91mm

ドアハンドルのくぼみ（ドアカップ）部分は、乗り降りの際に爪が当たって細かい傷がつきやすい場所です。

今回MAXWINから登場したプロテクターは、一般的な粘着シールタイプとは異なり、「強力マグネット」を採用。シール跡が残る心配がなく、誰でも手軽に愛車の保護とドレスアップが可能です。

接着剤不要！ 何度でも脱着可能

最大の特徴は、磁力で貼り付けるマグネット吸着タイプであること。

接着剤を使用しないため、剥がす際に塗装面を傷めるリスクがありません。また、貼り直しが容易で、洗車時などに一時的に取り外すことも可能です。貼付面は柔らかい保護層でコーティングされており、ボディへの優しさも考慮されています。

形状記憶素材でピッタリフィット

素材には、耐摩耗性に優れたTPU（熱可塑性ポリウレタン）を採用。表面は高級感のあるカーボン調デザインで、ブラックとホワイトの2色が展開されています。

さらに「形状記憶素材」となっており、装着前にドライヤーやお湯で加熱して柔らかくすることで、車種ごとに異なるドアカップの湾曲に合わせて立体的に変形させることが可能です。これにより、汎用品でありながら高いフィット感を実現します。

幅広い車種に対応する2サイズ展開

サイズは大小2種類が用意されており、トヨタのアルファードやプリウス、日産のセレナ、ホンダのN-BOXなど、主要な国産メーカーの幅広い車種に対応します。

【主な対応車種例】

トヨタ：カローラクロス、アルファード、ヴェルファイア、ノア、ヴォクシー、ハリアー、ハイエースなど

ニッサン：ノート、セレナ、ルークス、エクストレイルなど

ミツビシ：デリカD:5、デリカミニなど

ホンダ：N-BOX、フリード、VEZEL、ステップワゴンなど

大切な愛車を傷から守り、スマートにカスタムできる便利グッズ。

MAXWIN「マグネット式ドアハンドルプロテクター」の紹介でした！

