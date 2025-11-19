◇第56回明治神宮野球大会 高校の部 九州国際大付 11-1 神戸国際大付（19日、神宮球場）

2025年の明治神宮野球大会・高校の部は、4年ぶり2回目の出場となった九州国際大付が初優勝を飾りました。

14日に初戦が行われた今大会。19日に決勝戦を迎え、16年ぶり3回目の出場となった神戸国際大付と、九州国際大付による対戦となりました。この試合は、初回から動きが。まず攻撃を迎えた九州国際大付は、1年生・吉田秀成選手のタイムリーで先制に成功。さらに制球を乱す相手投手の前に好機をつかみ、相手のエラーの間にも2点を追加しました。それでも神戸国際大付も直後に反撃。ヒットと四死球で1アウト満塁の好機をつかむと、相手のエラーの間に1点を取り返します。

その後は両者要所を抑えたピッチングで追加点を許さなかったものの、6回に九州国際大付が猛攻。連打などで満塁をつくると、2アウトまで追い込まれるも、1年生・雪野陽真選手と2年生・牟禮翔選手の2点タイムリーで4点を追加します。さらに8回には、1年生の雪野選手が再びタイムリーを記録。9回には2年生の上岡煌選手がライトスタンドへの豪快な2ランHRを放ちました。

この打線の猛攻もあり、九州国際大付が10点までリードを広げます。9回裏2アウトまで追い込むと、エース・渡邉流投手がマウンドへ。ヒットを浴びるも、後続を空振り三振とし大会初優勝をあげました。

九州国際大付は4年前に大会初出場を果たしていましたが、この年優勝した大阪桐蔭と準決勝で対戦し、敗退となっていました。九州勢の優勝は12年ぶりとなっています。