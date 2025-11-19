ママの実家にやってきたわんちゃんの反応が可愛いと話題に。大好きな人の声を聞いた瞬間のわんちゃんの様子には、「まる君の嬉しい気持ちが全身に表れてる」「こんな可愛い孫ならいつでも帰ってきて欲しくなっちゃいますね」と絶賛の声が寄せられ、再生回数35万回を突破することとなりました。

【動画：犬と一緒に実家に帰省→『大好きな叔母さん』を見た瞬間…『嬉しさが溢れ出した光景』が可愛すぎる】

ママの実家に帰省したまる君

秋休みのある日、Instagramアカウント『まる。』にビションフリーゼの"まる。君"が家族たちと一緒に、ママの実家へ帰省した時の光景が投稿されました。

ママによると子供たちはママの実家が大好きで、まる君もママの実家へ行くのを楽しみにしているのだそう。お出迎えをしてくれたのは、子供たちにとっては叔母さんにあたる、ママのお姉さん。まるくんは、叔母さんのことが大好きなのだとか。

ママの実家について車を降りたまる君は、叔母さんの声を聞いた瞬間、そこがどこなのか気づいたご様子。家族に抱っこされたまま、嬉しそうに手足をパタパタと動かしていたといいます。

大好きな叔母さんを見た瞬間…

玄関で叔母さんがお出迎えをしてくれていることに気づいたまる君は、床に降ろしてもらった瞬間、叔母さんの元へと一目散に駆けていったそう。そして、叔母さんに撫でてもらおうと床にごろんとひっくり返り、お腹を見せ始めたのだとか。

はち切れんばかりにブンブンと振るしっぽを見れば、まる君がどれほど叔母さんのことが大好きなのかが伝わってきます。

そんなまる君の姿を見て、家族たちはふたりのやりとりを近くで見守ることに。叔母さんに一番にご挨拶できて、嬉しさいっぱいなまる君なのでした。

おうちの中をワクワク大冒険！

叔母さんに挨拶を済ませ、お家の中に入ったまる君は、真っ先にある部屋へ向かいます。それは、以前お泊まりした時にまる君が過ごした部屋。そこにはまる君が気に入っていたモフモフのカーペットが敷いてあり、まる君はそれを見てさらに大喜び！

こんなに嬉しそうな姿を見たら、きっと用意してくれた家族たちも笑顔になってしまったことでしょう。

そして、次にまる君が向かったのは…おじいちゃんのところ！ソファで横になっていたおじいちゃんをペロペロと舐めてご挨拶です。

その後もおうちの中を探検したり、イタズラをしてちょっぴり怒られてしまったり。楽しいことと嬉しいことが詰まったママの実家で、素敵な1日を堪能したまる君なのでした。

こちらの投稿には、「見てるこちらも幸せになります♡」「可愛すぎて帰ってほしくなっちゃいそう」「喜びの舞、最高～っ！」と、温かいコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『まる。』では、そんなまる君と家族たちの楽しさいっぱいな日々が綴られています。

まる君、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「まる。」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。