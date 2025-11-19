協議を終えた日本外務省の金井正彰アジア大洋州局長（左）と中国外務省の劉勁松アジア局長（右）＝11月18日、北京（写真：共同通信社）

「安心して怒れるニュース」に仕立てられた「存立危機事態」関連報道

一年365日、中国のニュースをフォローしている「中国ウォッチャー」として言わせてもらうが、11月18日夜の状況には腰を抜かした。「百度」（バイドゥ）のニュース検索で、PV（閲覧）数ベストテンのうち、何と1位、2位、4位、5位、6位、8位、9位、10位を、高市早苗首相の「存立危機事態」に関するニュースが占めたのだ。

日本の一つのニュースネタが、これほど14億中国人に「刺さる」ことは、極めて異例である。私が知る限り、皮肉なことに、高市首相の「政治の師匠」である安倍晋三元首相の襲撃事件（2022年7月8日）以来のことだ。

これはもちろん、中国政府を挙げて日本批判のプロパガンダを行っている最中だからだが、中国でプロパガンダは、他にもごまんとやっている。例えば、習近平主席がいかに偉大なリーダーかをプロパガンダしない日はない。

そのような「政治ニュース」への「喰いつき」は決してよくない一般市民が、「高市関連ニュース」は必死に見ている。それは、「共産党公認」の「安心して怒れる政治ニュース」ということなのかもしれない。長引く不景気のせいで、多くの人はストレスが溜まっているからだ。

以下、ベストテンに入ったニュースを、具体的に見ていこう。

中国人観光客数、「年間1000万人超え」達成は絶望的に

1位＜外交部：日本は必ずや中国人民に説明せねばならない＞

これは11月18日の中国外交部定例会見で、毛寧報道局長が「日中関係の今後」について問われ、吠えたセリフである。

「中日関係にいま起こっている局面は、日本の首相・高市早苗が公然と、台湾に干渉する錯誤の言論を発表したことによるものだ。中国の内政に粗暴に干渉し、一つの中国の原則と中日の4つの政治文書の精神に、厳重に違反し、中日関係の政治の基礎を破壊したのだ。

中国は核心的な利益を維持保護し、国際正義の立場の死守はいささかも変えない。日本は必ずや、直ちに錯誤の言論を撤回し、深刻に反省し、方向を改め、中国人民に明確に説明せねばならない」

2位＜49.1万枚の日本行きの飛行機チケットがキャンセル＞

中国を代表する共産党傘下の国際紙『環球時報』（11月18日）の記事だ。

＜15日以降、中国の航空会社は、約49.1万枚の日本行きのチケットがキャンセルになった。これは訪日予定客の約32％を占める。影響を受けた飛行機の比率は、16日には82.14％と爆発的に増加した。17日は75.6％だった。統計がカバーするあらゆる中国内地の航空会社だ。キャンセル量は新たな販売量の27倍で、旅行客の最も主要な思いは、安全への懸念だ。新型コロナウイルスが爆発して以降、未曽有の大規模なキャンセルラッシュに見舞われている＞

たしかに、今年の中国からの観光客数は、9月までに748万人に達し、通年で初めて1000万人を超えると、インバウンド業界の人々は鼻息が荒かった。だがもはや、1000万人超えは絶望的だ。

これは残念ながら、中国語で言う「魚と熊の手は同時には得られない」（魚与熊掌不可兼得）というものだ。

中国で最も有名な日本人俳優が「一つの中国を支持する」

4位＜日本の俳優・矢野浩二が発信：一つの中国を永遠に支持する＞

矢野浩二は、私も北京駐在員時代にご近所の誼（よしみ）だった、中国で最も有名な日本人俳優である。日本で俳優として芽が出ず、2000年に中国にわたって大スターに成り上がった。彼と会食する時は、周囲の中国人がサインや撮影を求めて大騒ぎになるので大変だった。

2016年、北京の日本大使公邸で外務大臣表彰を受けた俳優の矢野浩二氏。右は木寺昌人駐中国大使（写真：共同通信社）

発信した文章は中国語だが、訳すと以下の通りだ。

＜25年前、私は独りで中国へやって来た。最初は知る人もなかったが、いまのように温かみをもらうまで、この土地は私に、仕事・友情・人生の意義を与えてくれた。

中国は、私の第二の故郷であるばかりでない。もっと言えば、私に新たに「家」を認識させてくれた場所だ。

この地で、私には兄弟があり、家族があり、我が家の愛とパートナーと支持がある。

私はこれら一切を、永遠に大切にしていく。同時に一つの中国を永遠に支持し、あなたたちを永遠に愛していく＞

5位＜中国側は「五四運動の青年服」を着て日本の官僚と会った＞

これはある北京の投稿を、『環球時報』が転載したものだ。「五四運動の青年服」とは、1919年5月4日、北京で対華21カ条の要求の撤廃を求めて起こった反日運動の時に学生たちが着ていた服である。

＜11月18日、外交部アジア司長（局長）の劉勁松が、日本外務省アジア大洋州局長の金井正彰と面会した。中国側は五四運動の青年の装いで、胸には国章を佩戴（はいたい）していた＞

私は失礼だが、映像で見た劉局長の珍妙な服装は、北朝鮮から人民服でも借りてきたのかと思った。

6位＜日本の官僚が頭を垂れて中国側の話を聞いた＞

これは、昼食も交えて行われた日中局長級会談を終えて、午後2時頃に外交部の玄関前に現れた両局長の姿が、中国のネットやSNS上で話題を呼んだものだ。その映像を見ると、両手をポケットに突っ込んで、ふんぞり返った格好の劉局長に、金井局長が頭を下げて詫びているようだ。実際には、中国側の「演出」である。

中国外務省の劉勁松アジア局長（手前右）との協議を終えた日本外務省の金井正彰アジア大洋州局長（同左）。劉アジア局長が両手をポケットにつっこんでいるのは明らかな演出である（写真：共同通信社）

だが金井局長も、日中のマスコミに囲まれてうつむいたり、苦虫を噛み潰したような渋面だったりと、「テレビ映り」は決してよいとは言えなかった。日本の立場を主張するために「敵地」に乗り込んだのだから、もっと胸を張って正々堂々と、溌溂（はつらつ）としていればよかった。

まるで日本が中国人にとって危ないように発信する中国政府、危険なのはむしろ…

8位＜日本の民衆が中国語で高市の退陣を叫ぶ＞

これはわずか10秒の映像で、東京の路上で、メガネをかけた青年が中国語で、「高市早苗下台！」（下台＝シアタイ：退陣）と叫んでいる。続いて、「中華人民共和国万歳」「中日友好万歳」「世界和平万歳」と叫んで終わる。背景は、日本人がデモをしている映像だ。

衆院予算委で立憲民主党の岡田克也氏の質問を聞く高市早苗首相＝11月7日（写真：共同通信社）

9位＜日本の官僚はそそくさと北京空港を離れていった＞

これは前述の金井局長が、18日の夕刻に北京を離れたというニュースだ。金井局長は結局、日中のメディアに向かって無言を貫き通した。

それに対して、傲岸不遜な人民服姿の劉局長は歩きながら、中国メディアに「中日外交官の交渉に満足しているか？」と聞かれて、「当然不満意（当然不満）」と吐き捨てた。続いて、「（会談の）雰囲気はどうか？」と聞かれて、「厳粛（厳かな気持ち）」と一言。「怒り」が様（さま）になっていて、「演出」の部分で日本は「映り負け」していた。

10位＜日本が中国在住の日本人の安全注意を促したことに対する中国の反応＞

これは『北京日報』からで、やはり18日の外交部定例会見の問答である。上記の質問を受けた毛寧報道局長が、一刀両断した。

「中国は一貫して、引き続き法によって中国在住の外国公民を安全に保護している」

中国外務省の毛寧報道局長（写真：共同通信社）

だが、保護していないからこそ、昨年6月に蘇州の日本人学校の子供が襲われ、同年9月に深圳（しんせん）の日本人学校の子供が襲われ、殺されたのではなかったか。

中国政府は現在しきりに、日本国内で中国人の身に危険が迫っているかのごとく煽（あお）っている。私が授業を受け持っている明治大学でも、中国人留学生が、「両親が私に、即刻帰国しろと言ってきて、日本はまったく安全だと言っても分かってもらえない」と嘆いていた。

両国の現状を鑑みるに、「日本在住の中国人」よりも「中国在住の日本人」の方が、何倍も危険にさらされているのは自明の理だ。2012年の「尖閣国有化」の時に北京で「恐怖の体験」をした日本人の一人として、あのような惨状が再現されないことを願う。

筆者：近藤 大介