柴犬さんが運転する車で紅葉ドライブ…！？貫禄が溢れる柴犬さんの運転姿を捉えた、まるで絵本の世界に迷い込んだかのような気持ちになる『エモすぎる光景』は記事執筆時点で13万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【動画：柴犬が運転する車で紅葉ドライブ→ハンドルを握る姿が…想定以上に『貫禄ある光景』】

柴犬が運転する車でドライブ…！？

Xアカウント『@takechiyo_shiba』に投稿されたのは、柴犬「たけちよ」くんのお姿。

この日、たけちよくんはご家族とともに八ヶ岳の『富士見高原リゾート』へとお出かけされていたのだといいます。

想定以上に『貫禄のある運転姿』に反響

そこで美しい紅葉を満喫するため、紅葉ドライブをすることに。そこで見せたたけちよくんのお姿が話題になっているのです。

運転席に腰を掛け、右手を軽くハンドルに掛けていたというたけちよくん。そのお姿は、ベテランドライバーを思わせる貫禄に溢れており、あまりにも微笑ましいものだったそう。

美しい光景に脇見運転をしてみたり、居眠り（疑惑）運転をしてみたり…。

もちろん、完全自動運転の『天空カート』のため心配はご無用。本当に運転しているかのように見えるそのお姿は、多くの人々をほっこりと和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「脇見運転ｗ」「よそ見はだめよ～笑」「しかも左ハンドル！ｗ」「ベテランドライバー」「無免許運転ｗｗ」「シバー免許」など多くのコメントが寄せられています。

大自然を楽しむ仲良し柴犬姉弟の日常

飼い主さんとともに信州の里山を旅しているたけちよくん。山登り中、穴を掘って泥んこになったり格好良く身体能力を見せつけてくれたりするアクティブさと、お家の中で見せる『野性味の無さ』のギャップがとても魅力的な男の子。

姉の三毛柴「くろず姐さん」とともに、飼い主さんに溺愛されながら大自然のなかで幸せに暮らすお姿は、日々多くの人々に柴犬の魅力やたくさんの驚き、癒やしを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@takechiyo_shiba」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。