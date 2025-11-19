½ÂÃ«Æäºé¡¢¡È¿Íµ¤·Ý¿Í¡É¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¸½¾ì¥Ð¥Ã¥°¤òÈäÏª¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á!!Æäºé¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ê¤®¤Á¤ã¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ï¡¼¤Á¤ã¤ó¡×
¡¡¸µNMB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ÂÃ«Æäºé¡Ê29¡Ë¤¬¡¢19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¤Î¶áÆ£½ÕºÚ¡Ê42¡Ë¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¸½¾ì¥Ð¥Ã¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á!!¡×¡Ö¤Ê¤®¤Á¤ã¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¶áÆ£½ÕºÚ¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¡È¸½¾ì¥Ð¥Ã¥°¡ÉÈäÏª¤Î½ÂÃ«Æäºé
¡¡½ÂÃ«¤Ï¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤ÎÂæËÜ¤È¡¢²Ö¤Î³¨¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤ò¼ê¤Ë¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤ª¤¤Ë¤¤¤ê¤Î¸½¾ì¥Ð¥Ã¥¯¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¤Ï¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ê¶áÆ£½ÕºÚ¤µ¤ó¡Ë¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¶áÆ£¤«¤é¤ÎÍ¥¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¡Ø¤ª¼Çµï¤Î¸½¾ì¤Ë¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¤ª²Ö¤¬¤Ê¤®¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥¯¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤Ï¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬¤É¤Î¸½¾ì¤Ë¤âÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¾Ð¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á!!Æäºé¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¤Ê¤®¤Á¤ã¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¾Ð´é¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¡¼¡ª¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ï¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÃç¤¤¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á!!¡×¡Ö¤Ê¤®¤Á¤ã¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¶áÆ£½ÕºÚ¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¡È¸½¾ì¥Ð¥Ã¥°¡ÉÈäÏª¤Î½ÂÃ«Æäºé
¡¡½ÂÃ«¤Ï¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤ÎÂæËÜ¤È¡¢²Ö¤Î³¨¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤ò¼ê¤Ë¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤ª¤¤Ë¤¤¤ê¤Î¸½¾ì¥Ð¥Ã¥¯¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¤Ï¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ê¶áÆ£½ÕºÚ¤µ¤ó¡Ë¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á!!Æäºé¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¤Ê¤®¤Á¤ã¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¾Ð´é¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¡¼¡ª¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ï¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÃç¤¤¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£