山口もえ、子ども3人分の“冬にぴったり”体温まる簡単「温めただけ弁当」を紹介「寒い時にはいいアイデアですね」
タレントの山口もえ（48）が18日、自身のインスタグラムを更新。“冬にぴったり”な手作り弁当を公開した。
【写真】「季節の物のオンパレード」山口もえが作った“手作り簡単弁当”
山口は「今日明日は寒いというのでお弁当は昨晩仕込んだおでんと さつまいもご飯をおにぎりに 名古屋土産で買った栗きんとん 柿と梨にしました」とコメントし、3人分の弁当写真をアップ。
手作りおにぎりとデザートが詰められた弁当箱に、隣の保温容器にはおでんが入れられているといい、寒い季節に合う満足感たっぷりの内容となっている。
この弁当について「温めただけの簡単弁当です。笑 楽過ぎて時間をもて遊びました」（原文ママ）とつづり、昨夜から仕込んだことで朝の時間に余裕が生まれ、ゆったりと過ごすことができた様子がうかがえた。
この投稿にコメント欄には「お弁当に『おでん』寒い時にはいいアイデアですね 温かくて嬉しいと思います 季節の物のオンパレードですね」「3人分のお弁当ご苦労さま」などの反響が寄せられている。
山口は、2015年に爆笑問題・田中裕二と再婚。前夫との間に長女＆長男がおり、再婚後の17年に田中との間に第3子となる次女が誕生している。なお、長女は高校生、長男は中学生、次女は小学生。
【写真】「季節の物のオンパレード」山口もえが作った“手作り簡単弁当”
山口は「今日明日は寒いというのでお弁当は昨晩仕込んだおでんと さつまいもご飯をおにぎりに 名古屋土産で買った栗きんとん 柿と梨にしました」とコメントし、3人分の弁当写真をアップ。
手作りおにぎりとデザートが詰められた弁当箱に、隣の保温容器にはおでんが入れられているといい、寒い季節に合う満足感たっぷりの内容となっている。
この投稿にコメント欄には「お弁当に『おでん』寒い時にはいいアイデアですね 温かくて嬉しいと思います 季節の物のオンパレードですね」「3人分のお弁当ご苦労さま」などの反響が寄せられている。
山口は、2015年に爆笑問題・田中裕二と再婚。前夫との間に長女＆長男がおり、再婚後の17年に田中との間に第3子となる次女が誕生している。なお、長女は高校生、長男は中学生、次女は小学生。