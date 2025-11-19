Snow Man¤Ç¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤À¤È»×¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¤Ï¡Ö¥é¥¦¡¼¥ë¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯11·îÄ´ºº¡Û
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢2025Ç¯11·î6¡Á7Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSnow Man¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢Snow Man¤Ç¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤À¤È»×¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤È¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿Í¤ÎÉã¤ò»ý¤Ä¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇÄ¦¹ï¤Î¤è¤¦¤ÊÃæÀ¤Åª¤Ê´éÎ©¤Á¤ÈÂî±Û¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£190Ñ¤òÄ¶¤¨¤ë¿ÈÄ¹¤È¸Ô²¼¤¬100Ñ¤È¤¤¤¦°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¹ë²÷¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Û¤«¡¢¥Ñ¥ê¥³¥ì½Ð±é¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ç²è½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¼Â¼Ì²½±Ç²è¡Ø¥Ï¥Ë¡¼¥ì¥â¥ó¥½¡¼¥À¡Ù¡Ê2021Ç¯¸ø³«¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÌ¡²è¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¿¤è¤¦¤ÊÈþ¾¯Ç¯¡É¤Î»°±º³¦Ìò¤ò±é¤¸¡¢¤Þ¤µ¤ËÆó¼¡¸µ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤ò¤âÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÄ¦¹ï¤ß¤¿¤¤¤ËÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿´ôÉì¸©¡Ë¡¢¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤µ¤È¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤¬¶¦Â¸¤·¤¿¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡ÖÍÄ¤µ¤â»Ä¤ë°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¸«¤»¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÉ½¾ð¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿¹áÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤ÈÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¼ã¤¤¤Î¤ËÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤È¾¯Ç¯¤é¤·¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤â³¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³¤³°¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ëÈþ¤·¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿½©ÅÄ¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¡£ÌµÉ½¾ð¤Ç¥¯¡¼¥ë¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤«¤é°ìÊÑ¡¢ÆÍÇ¡¸«¤»¤ë½À¤é¤«¤¤¾Ð´é¤ÎÇË²õÎÏ¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê´¶¾ð¤òÉ½¾ð¤ÇÅÁ¤¨¤ëÉ½¸½ÎÏ¤Ï¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ØViVi¡Ù¤Î¿Íµ¤´ë²è¡Ö¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤ÏÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¡ÊFENDI¡Ë¡×¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥á¥ó¥º¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¹¹ð¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤À¤È»×¤¦¤±¤ÉÌÜ¹õ¤¯¤ó¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë´é¡£Ëü¿Í¼õ¤±¤¹¤ë¥¤¥±¥á¥ó¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê10Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤Æ¼»ÅÊ¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ê´éÎ©¤Á¤Ê¤Î¤Ë¤É¤³¤«Ñ³¤²¤ÇÍ¥¤·¤½¤¦¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤ò´Þ¤á¤Æ½ÏÀ®¤µ¤ì¤¿¥¤¥±¥á¥ó¤È»×¤¨¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§ Ê¡Åç ¤æ¤
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®Ãæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£»þ¡¹¡¢Å¹ÊÞ¼èºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ý¡¼¥Èµ»ö¤âÃ´Åö¡£All About¤ª¤è¤ÓAll About NEWS¤Ç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Îò¤Ï5Ç¯¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
