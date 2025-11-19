「身長差が理想」はじめしゃちょー、妻との密着デートショットに反響！ 「ラブラブ」「すてきな夫婦」
YouTuberのはじめしゃちょーさんは11月18日、自身のInstagramを更新。妻とのデートの様子を公開しました。
この投稿にファンからは、「幸せが伝わってきます」「よめめんさん写真撮るの上手ー！」「かわい過ぎるだろぉー」「身長差が理想過ぎてうらやまし〜」「これからも仲良く幸せでいてくれぇ」「メロ過ぎん⁉」「ラブラブ」「二人が幸せそうでこっちまで幸せ」「すてきな夫婦」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
【写真】はじめしゃちょー、妻との密着デートショットに反響！
「二人が幸せそうでこっちまで幸せ」はじめしゃちょーさんは「妻と水族館デートした」とつづり、6枚の写真を投稿。6枚目では、鏡越しに撮影した妻とのツーショットを公開しました。2人はぴったりと寄り添っており、ラブラブな様子が伝わってきます。妻の顔は加工で隠されていますが、雰囲気から美人な様子が感じられる写真です。
「とてもお似合いです」はじめしゃちょーさんは8月30日の投稿で、「このたび、私、はじめしゃちょーは結婚いたしましたことをご報告申し上げます」とつづり、結婚を報告。コメントでは、「結婚おめでとう 末永くお幸せに」「わー！すてき」「とてもお似合いです」との声が寄せられています。今後も夫婦ショットが見られるのでしょうか。楽しみですね。
