timelesz篠塚大輝の不謹慎ギャグ、「パクられた上にめっちゃ炎上してる！」と芸人登場。粗品も元ネタ動画公開
お笑い芸人の鼻矢印永井さんは11月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。timeleszの篠塚大輝さんが朝の情報番組で披露した一発ギャグについて、“パクられた”と主張しています。
【写真】パクられた元ネタ
この一発ギャグが不謹慎であると物議を醸す事態に。「人間としてこわすぎるって」「アイドル事務所所属な自覚あんの？？？？？」「理解してないようだから言うけど一般人て言われてるのは歌とかダンスとかそういうことじゃなくてこういう自分の立場とか責任とかわかってねぇとこがまぎれもなく一般人だっつってんだよ」「びっくりするぐらい品のない…」「え、ドン引き…ほんとにやばい人じゃん」と、批判が殺到しています。
本記事執筆時点で、篠塚さんはInstagramを更新していません。今後何かしらの声明を出すのか、注視したいですね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
「アイドル事務所所属な自覚あんの？」18日に放送された『めざましテレビ』（フジテレビ系）に出演した篠塚さん。「一発ギャグをお願い」とめざましくんに振られると、広く知られている歌『大きな古時計』の替え歌として、「今はもう動かないおじいさんにトドメ」と歌い、最後は殴る動作を見せました。
「なんでトドメさすねん」実はそのネタ、鼻矢印永井さんが元だったようで「ギャグパクられた上にめっちゃ炎上してる！！」と反応。粗品さんも同日、実際に鼻矢印永井さんがネタを披露した際の動画を公開しました。その場でネタを見ていた粗品さんは「なんでトドメさすねん」と即座にツッコミを入れています。
