¡¡ÆüËÜµå³¦¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹ÂçË¤£²¿Í¤ËÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤ÎÌ¾Êªµ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥ó»á¤¬£±£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¹Æü¡Ë¡¢ÊÂ¤ß¤¤¤ë£Æ£ÁÁª¼ê¤ÎÆ°¸þ¤òÀê¤¦¤È¤È¤â¤ËÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡á¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡áµð¿Í¡Ë¤Î£²Áª¼ê¤â¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Æ±»á¤Ï¡ÖÈà¤é¤Î£Æ£Á»Ô¾ì¤Ç¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¡¢·ÐÎò¤Û¤É»÷ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£Â¼¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÇ¯Îð¤È¥Ñ¥ï¡¼¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤«¤éÉý¹¤¤´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡£¥³¡¼¥Ê¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê°ìÎÝ¡¢»°ÎÝ¡Ë¤òµá¤á¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎµåÃÄ¤«¤é¡¢Â¼¾å¤Î¤è¤¦¤ÊÇ¯Îð¤È¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤Äã¼ý±×¤ÎµåÃÄ¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¿ÍÌî¼ê¤È¤·¤Æ½é¤Î£¹·å¡Ê£±²¯¥É¥ë¡áÌó£±£µ£µ²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢²¬ËÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¤è¤êÃ»´ü¤Î·ÀÌó¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Â¨ÀïÎÏ¤òµá¤á¤ëµåÃÄ¤Ë¤Ï¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¡£º£µ¨¤Î²¬ËÜ¤Ïº¸¥Ò¥¸¤Îð×ÂÓÂ»½ý¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂçÈ¾¤òËÀ¤Ë¿¶¤Ã¤¿¤¬¡¢¸Â¤é¤ì¤¿£²£¹£³ÂÇÀÊ¤ÎÃæ¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£²Ê¬£·ÎÒ¡¢£±£µËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Æ±»á¤Ï¤ï¤º¤«£³£³»°¿¶¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÂÇ·âÎÏ¤È¾¯¤Ê¤¤»°¿¶¿ô¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏÌ¥ÎÏÅª¡£ÆÃ¤ËÂ¼¾å¤¬£²£°£°ÂÇÀÊ°Ê¾å¤Ç£Î£Ð£Â£³°Ì¤Î£³£¶¡¦£·¡ó¤È¤¤¤¦»°¿¶Î¨¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¸²Ãø¤À¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¼¾å¤âº£µ¨¤ÏÏÆÊ¢¤Î¸Î¾ã¤Î±Æ¶Á¤Ç£²£²£´ÂÇÀÊ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡££¶£´»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£²£²ËÜÎÝÂÇ¤È¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥¢¡¼¥Á¤òÎÌ»º¤·¤¿¡£Æ±»á¤Ï¡Ö¶õ¿¶¤ê¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ÏËÜ¼ÁÅª¤Ë°¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç´°Á´¤Ë¼º³Ê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥«¡¼¥Ä¤ò¸«¤ì¤ÐÊ¬¤«¤ë¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤Î£³£µ¡¦£µ¡ó¤Ç¶õ¿¶¤ê¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¿·¿Í²¦¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢£Í£Ö£ÐÅêÉ¼¤Ç£±£²°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Â¼¾å¤Ë¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÂÇ·âÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ïà¥í¥Þ¥óË¤á¤ÎÂ¼¾å¤Èà·ø¼ÂÇÉá¤Î²¬ËÜ¡£Æ±»á¤Ï£²¿Í¤¬¼é¤ì¤ë°ìÎÝ¤òÁÀ¤¦µåÃÄ¤È¤·¤Æ¥á¥Ã¥Ä¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î£µµåÃÄ¤òµó¤²¤¿¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡½¡½¡£