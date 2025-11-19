高級ブドウ「シャインマスカット」の苗木を無許可で販売したとして、警視庁は１９日、茨城県鉾田市の無職の女（５４）を種苗法違反容疑で東京地検に書類送検した。

２０２３年５月以降、自宅で栽培した１２株をフリーマーケットサイトを通じて国内向けに販売し、約３万円を売り上げたとみている。

発表によると、女は２３年９月〜今年６月、国立研究開発法人「農業・食品産業技術総合研究機構」（茨城県つくば市）が品種登録しているシャインマスカットの苗木３株をフリマサイトに出品し、購入者２人に計２株（計５３５４円）を郵送して同機構の育成者権を侵害した疑い。「捨てるよりは売れば金になると思った」と容疑を認めている。

種苗法は、品種開発者の権利を守るため、無許可での譲渡や輸出などを禁じている。ただ、家庭菜園用の苗木は市販されており、女はホームセンターで購入した苗木を自宅の庭などで育てて増やしていたという。

シャインマスカットは同機構が３３年かけて開発し、０６年に品種登録した。１６年頃に苗木が中国などに流出し、現地で栽培された商品が東南アジアなどで流通しており、農林水産省の推計では、海外への無断流出により年間１００億円以上の損失が出ているとされる。