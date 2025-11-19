【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 3−0 ボリビア代表（11月18日／国立競技場）

【映像】久保建英の「神ノールックパス」

日本代表MFの久保建英が、ノールックパスでチャンスメイク。ファンが驚愕している。

サッカー日本代表は11月18日、国際親善試合でボリビア代表を3−0で撃破。14日のガーナ戦に続いて右シャドーで先発した久保は、4分にクロスからMF鎌田大地の先制点をアシストするなど、序盤からキレの動きを見せた。

さらに23分にも決定機を演出。左サイドの深い位置からDF瀬古歩夢が蹴った対角のボールをヘディングで落とした久保は、そのまま縦にダッシュしてDF菅原由勢からボールを引き出して右サイドを快走する。そして、ややスローダウンしてペナルティーエリア手前まで侵入したレフティーは、中央を見ながらノールックパス。走り込んだ菅原がクロスを上げると、FW小川航基がゴール前でヘディングシュートを放った。

このシュートは相手GKのスーパーセーブに阻まれ、その後のMF南野拓実のフィニッシュも失敗したが、久保が圧倒的なサッカーセンスを見せつけた一部始終には、スタジアムも大熱狂となった。

「見てないのに全部見えてる男」の声も

とくに注目されたのが、久保がノールックで菅原に出したパス。中央を見ながら背中越しに走ってきた菅原をしっかり察知していた神パスには、サッカーファンたちも注目。SNSは「久保選手、背中に目付いてる？！」「ちょ待って！？久保のあのパスはなに？！ノールックやばすぎ」「タケ今のパスなに！すごい」「久保くんのさっきのパスなに。足元の動きと真逆にボール出たけどどういうこと」「フットサルのパラレラみたいなおしゃれパス出したな久保選手」「久保はほんまにオシャレなパスを出す」「映像で見ていてもパスのタイミングわかりづらいので、マッチアップした選手大変そうですね」「見てないのに全部見えてる男」「視線はまったく別の方向なのに、ボールは味方の足元へピタッと届く」などの声が上がり、多くのファンが衝撃を受けていた。

この日の久保は67分までプレー。ガーナ戦を含めて11月シリーズは2アシストを記録するなど、日本の攻撃を牽引した。

（ABEMA／サッカー日本代表）

