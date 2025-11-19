19日（水）午後は天気が回復しても冬の寒さが続くでしょう。

＜19日（水）の天気＞

冬型の気圧配置は西からゆるんできています。日本海側の雪や雨の範囲は狭まり、午後はやむところが多くなるでしょう。太平洋側は晴れますが、九州ではにわか雨があるかもしれません。空気が乾燥しますので、火の元には十分注意してください。全国的に冷たい空気が残り、天気にかかわらず冬の寒さになりそうです。

＜予想最高気温（前日差）＞

全国的に12月並み。東日本や西日本では日中の気温として今シーズン1番低くなるところが多いでしょう。札幌 4℃（＋2）、仙台 10℃（＋2）、新潟 11℃（＋1）、東京 13℃（-3）、名古屋 14℃（±0）、大阪 13℃（-2）、鳥取 12℃（±0）、高知 16℃（±0）、福岡 13℃（-1）。

＜週間予報＞

■西日本

20日（木）〜23日（日）は広く晴れて、寒さがゆるみそうです。朝晩は冷え込みますので、一日の大きな寒暖差にご注意ください。24日（月）と25日（火）は山陰で雨が降る見込みです。

■北日本・東日本北日本や北陸も20日（木）以降寒さは和らぎますが、雨や雪の降る日が多くなりそうです。関東や東海ではしばらく晴れの天気が続く見込みです。20日（木）まで冷たい空気になりますが、3連休は日中の気温が上がって過ごしやすくなるでしょう。