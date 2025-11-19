木村カエラ「同じレコード会社」人気オーデ出身の後輩2人組とオフショット “身長差”に反響続々
【モデルプレス＝2025/11/19】歌手の木村カエラが11月18日、自身のInstagramを更新。同じレコード会社の後輩とのオフショットを披露し、反響を呼んでいる。
木村は11月14日放送のテレビ朝日系音楽番組「ミュージックステーション」（毎週金曜よる9時〜）に出演したのを受け、この日のオフショットを投稿。「同じレコード会社Victorなんです」とつづり、同番組で共演したアイドルデュオ・ROIROM（ロイロム）とのオフショットを投稿した。
木村はROIROMの2人に囲まれる形でポーズを決めており「背が高くて顔が小さくてびっくりした。私が154.8センチで、めちゃくちゃ厚底履いてて、この小ささ すごいね」とコメント。最後に「背高くなりたいな」と記していた。
この投稿には「全員顔小さすぎ」「身長差尊い」「美しすぎる」「ROIROMが巨人に見える（笑）」「カエラちゃん妖精みたい」「心強いです」といった声が寄せられている。
ROIROMは、国内外のオーディション番組に参加し注目を集める中、2025年5月8日に結成発表した本多大夢（HIROMU）と浜川路己（ROI）の2人からなるアイドルデュオ。ビクターエンタテインメントより11月19日に新曲「Dear DIVA」でプレデビューを果たす。（modelpress編集部）
