ソロデビュー10周年の少女時代・テヨン、自身の本質を語る「地道さを今後も追求したい」

ガールズグループ少女時代のメンバー、テヨンがソロデビュー10周年を記念した初のコンピレーションアルバムのリリースを控え、感想を述べた。

【写真】テヨン、刺激的な"超ミニ丈"ワンピ姿

11月19日、テヨンの公式SNSを通じて公開された映像コンテンツ「Panorama：The Best of TAEYEON ‘Film：TAEYEON’」は、10年経っても変わらない自分の本質に関する質問に答えるテヨンのナレーションと多彩なビジュアルを盛り込み、目を引いた。

今回の動画のなかのテヨンは、「過去もそうだし、今後も追求し続け、本質として持っていたいのは地道さだ」として、「待ってくださるファンの方々がいてくれるからこそ可能だし、もう1度頑張れる原動力だと思う」と話し、その地道さの結果として誕生した今回のコンピレーションアルバムへの期待感を高めた。

テヨン初のコンピレーションアルバム『Panorama：The Best of TAEYEON』は、新曲でありタイトル曲の『Panorama』から、既存の楽曲を新たに構成した2025年ミックスバージョン、CDのみで鑑賞できるライブバージョンなどを収録した。

（写真＝SMエンターテインメント）テヨン

テヨンの数多くの曲のうち、唯一無二の音楽を鮮明に見せることができる24曲を選び、単純なベストアルバムではなく、アーティストの音楽世界を再定義するスペシャルパッケージとして完成度を高めた。

また、今回のコンピレーションアルバムは、このような特別な意味を込めてマイク形態のスペシャルバージョンとしてもリリースされる予定で、この日ドキュメンタリー映像とともに公開された『My Voice』を通じて、洗練されたデザインを予告し、コレクション欲求を刺激した。

なお、テヨンのコンピレーションアルバム『Panorama：The Best of TAEYEON』は、来る12月1日18時にリリース予定だ。

◇テヨン プロフィール

1989年3月9日生まれ。韓国・チョンジュ市出身。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューした。優れた歌唱力と色白で上品な顔立ち、優しい性格などが評価され、グループ内で高い人気を誇る。2015年に待望のソロデビューを果たしてからは「信じて聴く」という枕詞が付くようになった。2019年には映画『アナと雪の女王2』の公式カバーアーティストに抜擢。劇中のメイン楽曲『Into the Unknown』を歌った。