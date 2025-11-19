安藤優子、栄養満点の夕食メニュー公開「料亭みたい」「うっとりする品数」の声
【モデルプレス＝2025/11/19】キャスターの安藤優子が11月18日、自身のInstagramを更新。豪華な食卓を公開し、コメントが集まっている。
【写真】66歳ベテランキャスター「料亭みたい」小鉢ズラリ並んだ豪華夕食
安藤は「タンです！」と愛犬が書いている投稿として「昨日のテーブルも報告しておくね」と写真を披露。「鮪ときゅうりのナムル風」「白子ポン酢」「真鰯の梅煮」「大根とひき肉の薬味炒め」「手羽先とししとうの塩コショウ焼き」と簡単なレシピと共に食卓を紹介した。
この投稿に「料亭みたい」「うっとりする品数」「メニューを真似します」「食べてみたい」「タンちゃんナイスレポート」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆安藤優子、彩り豊かな食卓公開
◆安藤優子の投稿に反響
