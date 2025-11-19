元テレ東・大橋未歩アナ、彩り豊かな手料理一挙公開「プロの域」「レシピ知りたい」の声
【モデルプレス＝2025/11/19】元テレビ東京で、現在はフリーとして活動する大橋未歩アナウンサーが11月18日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、話題が集まっている。
【写真】元テレ東アナ「プロの域」彩り豊かな手料理12選
大橋は「とにかく節約しているのでひたすら自炊」とつづり、過去に作った料理写真のコラージュを投稿。色とりどりの野菜や卵、肉を入れたバランスの良い食事を披露した。様々な料理が並んでおり「食材同士を組み合わせるのがテトリスみたいでおもろい」とも記している。
この投稿に「レシピ知りたい」「素晴らしすぎる」「プロの域」「美味しそう」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
