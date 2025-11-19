【黄楊】はなんて読む？ひらがな2文字の木の名前！

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？



そのまま「きよう」と読みたくなりますが、正しい読み方はひらがな2文字です。

果たして、正解は？

正解は「つげ」でした！

「黄楊」はくしや将棋の駒の材料となる木で、日本では主に西日本に自生しています。黄楊で作った「黄楊櫛（つげぐし）」は、万葉集にも登場するほど歴史のあるくしです。

「つげ」は「柘植」と書くことも。「拓殖（たくしょく）」とよく似ていますが、字の形が似ているだけでへんが異なり、意味も変わります。「拓殖」は荒地を切り開くことを意味する言葉です。

つげの漢字表記である「黄楊」と「柘植」はどちらも難読漢字なので、間違えないように覚えておきたいですね。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

