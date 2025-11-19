【黄楊】はなんて読む？ひらがな2文字の木の名前！
日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？
「黄楊」はなんて読む？
「黄」色に「楊貴妃」の「楊」と書く「黄楊」。
そのまま「きよう」と読みたくなりますが、正しい読み方はひらがな2文字です。
いったい、なんと読むかわかりますか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「つげ」でした！
「黄楊」はくしや将棋の駒の材料となる木で、日本では主に西日本に自生しています。黄楊で作った「黄楊櫛（つげぐし）」は、万葉集にも登場するほど歴史のあるくしです。
「つげ」は「柘植」と書くことも。「拓殖（たくしょく）」とよく似ていますが、字の形が似ているだけでへんが異なり、意味も変わります。「拓殖」は荒地を切り開くことを意味する言葉です。
つげの漢字表記である「黄楊」と「柘植」はどちらも難読漢字なので、間違えないように覚えておきたいですね。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
ライター Ray WEB編集部