小倉優子、長男への弁当4種類公開「品数多くてすごい」「栄養バランス良さそう」と反響
【モデルプレス＝2025/11/19】タレントの小倉優子が、11月18日、自身のInstagramを更新。長男のために作ったお弁当を公開し、反響を呼んでいる。
小倉は「長男のお弁当です！」とつづり、4種類のお弁当の写真を投稿。また、お弁当に使用している米は元プロレスラーでタレントの北斗晶から送られた新米だといい、「優しさに涙が出ます」と北斗へ感謝を述べた。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「栄養バランス良さそう」「北斗さん素敵すぎる」「お弁当作りお疲れ様」「品数多くてすごい」などと反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
