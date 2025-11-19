大谷自身は「連絡を待っているところ」と説明していた

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が19日、都内で行われた木下グループのCM制作発表会に登場。大谷翔平投手ら所属する日本人選手のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場について言及。「日本のために、彼らが決めることだと思っている」と語った。

大会連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」では、2023年の第5回大会では大谷をはじめ山本由伸投手、佐々木朗希投手らが出場し、優勝を果たしていた。

ドジャースの日本人勢のWBC出場についてはGM会議中にブランドン・ゴームズGMが「私たちはまだWBC関連の議題に到達できていない」と言及。大谷もMVP受賞後の電話会見で「まだ球団を通してというか、連絡は個人間ではできないので。みんな連絡を待っているところ」と話していた。

ロバーツ監督はこの日、「オオタニ、ヤマモト、ササキについては、私が決めることではなく、彼らが決めること」と言及。「今シーズン長いシーズンだったので、彼らが決めて出場するとなったらサポートする。投手としては負担になってしまうが、日本のために、彼らが決めることだと思っている」と語った。（Full-Count編集部）