Epic Gamesは、Epic Games Storeにて「Epic Games ブラックフライデー＆サイバーマンデー プレミアムエディションセール」を開催している。期間は11月19日より12月3日1時まで。

ゲーム本編をはじめ様々なコンテンツが対象の大型セールが開始した。およそ2週間にわたって行なわれ、ソフトに加え様々なゲーム内アイテムなどがセットになった「Battlefield 6 ファントムエディション」が通常13,900円のところ、15%オフの11,815円へと割引されるなど、多数の作品がセールになる。

また、2026年1月8日までの期間中は、Epicの決済システムを利用した購入でEpic報酬の還元率が20%にアップするキャンペーンも実施されている。

「Battlefield 6 ファントムエディション」

