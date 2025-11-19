木下グループのCM制作発表会に登場

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が19日、都内で行われた木下グループのCM制作発表会に登場。大谷翔平投手のシーズンMVP受賞後では初めてとなる公の場で、3年連続4度目となる受賞を祝福。本人にもメッセージを送ったと明かした。

ロバーツ監督はワールドシリーズを終えて来日。18日には昨年に続いて出演する木下グループのCM撮影に臨んだ。登壇した指揮官は「ワールドシリーズを2連覇できた後に東京に帰って来ることができてうれしく思います。多くの日本人がロサンゼルスで応援してくれて、光栄に思います」とあいさつした。

大谷は13日（日本時間14日）に3年連続4度目となるMVPを受賞。ロバーツ監督は「彼にとっては4度目のMVPだと思う。本当に素晴らしいこと。彼にメッセージを送って『おめでとう。本当に誇りに思う』と伝えた」と、祝福したことを明かした。

大谷は2026年は二刀流としてシーズンをスタートする見込み。「来季もMVP、チャンピオンを狙ってほしい」と、5度目のMVPとワールドシリーズ3連覇への奮起を期待した。（Full-Count編集部）